No venimos al mundo a estar estáticos

Lleva el nombre del Hermano Lasallista Jorge García Abaroa, quien me tendió la mano cuando mis hijos eran alumnos del Instituto Regiomontano, durante una crisis económica que viví en los inicios de los años 70´s, becándolos hasta que logré superar esa prueba.

Concluyeron exitosamente 27 beneficiarios de la “Beca Jorge García Abaroa, AC,” que me honro en haber fundado hace 23 años.

Hoy esa Beca, que forma parte de una de mis compañías, Vívaro Comunidad, apoya a 80 estudiantes del Conalep, específicamente del plantel al que honrosamente le pusieron mi nombre.

Como actualmente estoy en la 3a etapa de mi vida, la del mecenazgo o filantropía (las dos primeras fueron formación y desarrollo) 130 estudiantes de diversas facultades de la UANL también forman parte de mi plan de corresponderle a la sociedad, lo que me ha dado a lo largo de todos estos años.

En julio acabo de cumplir 86, por cierto.

Este programa realizará el próximo 14 de septiembre un evento a beneficio del programa ´La Voz que ayuda´, en el Auditorio de la Universidad de Monterrey.

No se me da mucho eso de dar consejos, pero si así fuera, les dije a los muchachos que, en primer lugar, estén convencidos de que todos los problemas tienen solución.

Enfrentar todos los días al espejo.

En segundo, que lleven a cabo una práctica que me ha servido mucho: todas las mañanas me paro frente al espejo y me pregunto ¿cómo estás hoy? ¿Igual, mejor o peor que ayer?

Si la respuesta es que estoy mejor que ayer, me aplaudo.

Si, en cambio, es que estoy peor, también me aplaudo, porque aprendí lo que no debo de hacer.

Pero si la respuesta es que estoy igual que ayer, me digo que no vine a este mundo a estar estático en el mismo nivel.

A la hora de tomarles la protesta a los graduandos les dije que la conciencia y la sociedad a la cual van a servir, vigilen el cumplimiento de sus deberes como gente preparada y de bien.

Estoy convencido de que la cultura del estudio y la disciplina hacen que toda meta sea alcanzable, por muy alta que sea, sin tener que arriesgarse a andar por caminos equivocados.

Hace más de 50 años estuve en un pupitre parecido al de estos muchachos.

He dado instrucciones para que estas becas se sigan cubriendo aun cuando yo haya desaparecido.

Mis hijos se encargarán de cumplir con esta encomienda”.

Cajón de sastre:

“Encomiable labor que merece ser replicada por quienes tienen la posibilidad de hacerlo”, detona la irreverente de mi Gaby.