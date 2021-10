Nopales y chumberas

Hace dos años, a finales de octubre del 2019, viajé a Barcelona para realizar una estancia doctoral en la Universitat Oberta de Catalunya. Además de trabajar en los avances de mi tesis, mi co-asesor y amigo Xavier Medina, director de la Catedra UNESCO de alimentación, cultura y desarrollo, me propuso que aprovechara mi viaje para la promoción del trabajo que estábamos haciendo en conjunto con las cocineras tradicionales de Coahuila.

De esta forma surgió un proyecto muy interesante donde las cocineras tradicionales participarían de manera virtual (aunque el COVID-19 todavía no era una realidad) en la Semana por el Derecho a la Alimentación bajo el tema de alimentación y género en una actividad titulada “De México a Barcelona, cocina y mujeres. Del espacio privado a la transmisión del patrimonio cultural”.

El objetivo de este proyecto era hermanar a las Cocineras Tradicionales de Coahuila, representadas por mujeres del pueblo mágico de Arteaga con las Mujeres de la Barceloneta, un grupo impulsado por la artista Marina Monsonís, quienes, entre otras cosas, trabajan con productos del mar. Durante la planeación decidimos trabajar con productos locales o de proximidad, en el caso de Barcelona con pescado y en el caso de México con el nopal.

Elegimos el nopal porque Marina me platicó que ella había visto nopal silvestre en algunos lugares montañosos de Barcelona y que incluso consumían el fruto, la tuna, al que conocían como higo chumbo, pero la chumbera (el nopal) no la comían por los pinchos (las espinas) que la planta tenía. Por esta razón grabamos en México un video donde cuatro cocineras tradicionales compartían recetas hechas con nopal y al mismo tiempo platicaban sobre los saberes tradicionales y de cómo la cocina es un lugar de encuentro y convivencia.

Para la realización del video, participaron las señoras Modesta Moreno con la receta de ceviche de nopal; Toñy Flores con unos nopales capeados rellenos de queso; Pily Morales con unos nopalitos con chicharrón de cerdo; y Laura Jaramillo con carne de puerco con nopalitos. Las cuatro cocineras compartieron sus recetas, sus secretos y lo importante que ha sido para ellas el ser reconocidas como cocineras tradicionales. El video lo puede encontrar en YouTube con el nombre de Cocineras Tradicionales de Coahuila, semana por el derecho a la alimentación.

En el otro lado del mundo, el evento se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y los asistentes conocieron a las señoras Modesta, Pily, Toñy y Laurita por medio del video, además de esto, los participantes tuvieron la oportunidad de limpiar nopales y quitarles las espinas. Preparamos la receta del ceviche de nopal de doña Modesta y un agua fresca de nopal con productos de proximidad como la naranja y el limón. Se quedaron maravillados con las recetas que vieron, pero sobre todo con los beneficios de la chumbera para enfermedades como la diabetes y el colesterol.

Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, ha sido la oportunidad de compartir la cocina tradicional de Coahuila en otros lugares del mundo. Aunque al principio pensaba que no les iba a gustar el ceviche por la consistencia babosa del nopal, lo cierto es que al final no dejaron nada y algunos comentaron que buscarían la forma de seguir consumiendo este maravilloso producto.

De esta manera las Cocineras Tradicionales de Arteaga dejaron una parte de su conocimiento en Barcelona y a pesar de la distancia enseñaron a muchas personas, del otro lado del mundo, sobre las bondades de la chumbera y el higo chumbo, mejor conocidos como el nopal y las tunas.

Como adelanto de la próxima semana les cuento que las Cocineras Tradicionales de Coahuila son invitadas al Encuentro Estatal de Cocina Tradicional de Guanajuato y que estaremos compartiendo recetas de nuestra gastronomía regional. Ya tendré más tiempo y espacio para eso. Con gusto recibo sus comentarios en jasc114@hotmail.com. Nos leemos el próximo martes.