Normalización de la violencia en México; el grito de san Juan

Ya no se vive “realmente”, todo es virtual, digital. Internet llegó para podrirlo todo. Es una forma de colonización intelectual aceptada por todo mundo. Sin reparos. Sin cuestionamiento alguno. Con Internet ya nadie se pregunta de dónde viene la leche. Y si acaso alguien de los jóvenes (y los no tanto, ya todo mundo está full time en red, perpetuamente) se pregunta y le llega a preguntar a Google (la panacea a tanta ignorancia, aquí está todo el conocimiento del mundo listo y en “tiempo real”... y a un clic de distancia) de dónde viene la leche, sin duda, hay una respuesta ubicua: la leche como todo producto comestible... viene de Walmart o de Oxxo.

Los hechos brutales y dantescos, los cuales fueron visibilizados “N” ocasiones en la red de Internet y compartidos miles de veces en videos y fotografías, los cuales hablan de la manera sádica en la cual fueron torturados, muertos y decapitados los cinco muchachos secuestrados en Lagos de Moreno, Jalisco (ya hay nuevos mutilados, nuevos muertos y degollados en todo el país en “tiempo real”), estado gobernado por Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, partido emergente en la política mexicana con poca o nula efectividad (los dos estados paradigmáticos son un galimatías en todos los sentidos, Nuevo León y Jalisco), muestran a un público mexicano adicto a material dan delicado e insensible, mudo y ciego ante la carnicería que fue transmitida en “tiempo real”.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Coparmex a no normalizar violencia en México

¿Usted vio en su momento en el cine cintas de eso llamado cine “Gore” o “Snuff”? Una de las películas que más recuerdo (un verdadero juego de niños, comparado con lo anterior y que ocurre ya recurrentemente en México teniendo como principales protagonistas a los cárteles del narcotráfico y sus células de criminales sádicos), por la trama de la misma y no por sus escenas, fue la estelarizada por Nicolas Cage, “8 milímetros”. Hay todo un muestrario de este tipo de cine, incluso, algunas de “culto”, como varias cintas japonesas y varias europeas. Algunos títulos disponibles en el país, son mero juego de niños comprado con lo que circula a diario en la red en este país.

Le planteo lo anterior porque uno de mis puntos es el siguiente con respeto a la matanza de este grupo de jóvenes (y de otros en diversos episodios en el país): ¿para qué matarlos en tanta y atroz carnicería, para qué exhibirlos de tal manera y hacer participar a uno de ellos no como humano, sino como un animal, para qué secuestrarlos si sabían bien que dichos jóvenes no iban a unirse a su banda? Creo un motivo: fueron muertos en tiempo real y filmados para consumo de eso: escenas, clips de imágenes “Gore” o “Snuff” para “alguien”, adictos que pagan miles por verlo. Vaya que los hay.

Internet llegó para idiotizar y apendejar a casi todo México. Y a buena parte del mundo. Se ha colonizado nuestro pensamiento. Ya nadie piensa por sí mismo: ¿Para qué pensar, estudiar, leer y prepararse si todo está en Internet y sus redes sociales? El tamaño de la estupidez es la siguiente: México es el sexto país en el mundo con mayor número de influencers (lo que eso signifique) activos en Instagram (se consumen motivos de belleza, moda, viajes y fitness, es decir, el culto del ego y la ignorancia). El consumo promedio por mes de los mexicanos en Internet es de 13.2 horas, siendo nuestro país la segunda nación latinoamericana que más consume pendejadas...

ESQUINA-BAJAN

Y estos “contenidos” que se comparten “N” veces son las brutales carnicerías y acciones que realizan los miembros de los cárteles del narcotráfico. He leído muchas crónicas y textos de este hecho abominable. No he querido ni quiero ver los videos ni las fotografías. ¿Quién en su sano juicio lo puede hacer, sabiendo que aquello es real y no simple bisutería de cine japonés o gringo? ¿Cuánto sufrieron y gritaron de dolor esos pobres muchachos; cuánto sufrieron, cuánto soportaron? Me ha recordado aquella estampa bíblica de la decapitación de Juan, el Bautista (Mateo 14. 1-12).

Dice la Escritura que por voz y por pedido de una mujer (siempre, o casi siempre en la maldad en el mundo hay una fémina, qué le vamos a hacer), Herodías, y aconsejada por su madre, le pidió a Herodes la cabeza de Juan, el Bautista, el cual fue decapitado en la cárcel. Y luego su cabeza fue puesta en bandeja. Y sí, un grito sordo del cual no habla jamás la Biblia, sigue resonado en la eternidad.

El grito de Juan sigue siendo nuestro grito de los que aún nos escandalizamos y nos dolemos de este México, en el cual la “normalización” y espasmo carnicero de la violencia ha convertido a víctimas y carniceros, por igual, en cerdos irreconocibles: un amasijo de sangre fresca y huesos regados en un país, el cual se dice tiene Estado de derecho y justicia (con oídos sordos se burló en su momento Andrés Manuel López Obrador de esto, cuando estalló el escándalo), que ya no se asombra, no se indigna ni se duele de nada.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 147: debemos de creer y sentir con la razón

Hoy y en México, las mujeres y los hombres quedan tan torturados, maltratados, desollados, mutilados y decapitados que es imposible saber si fueron individuos o acaso cerdos muertos. Los criminales están destruyendo lo que nos identifica como humanos, como individuos. No seres humanos, sino una masa amorfa sin cabeza, sin linfa ni tendones. Todos somos Juan.

LETRAS MINÚSCULAS

Y nadie, nadie dice nada... y sí todo mundo ve dichos videos.