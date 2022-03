Estoy a unos días de cumplir un año de compartirme con Uds. por medio de esta columna. Cincuenta y dos semanas por tres columnas son 156 aportaciones. “Aportaciones”, suena tan formal. Pero así se le nombra a esta colección de cavilaciones. El papá de una querida amiga le anunció hace unos días, “Ya le entendí al estilo de Dona. Ella comienza con un pensamiento y lo deja correr hasta que acabe”. Y sí. Eso hago. No sé si es un estilo, lo que sí sé es que para mí es muy terapéutico. Tengo una tendencia a ser bastante transparente, en exceso dirían algunos. Pero compartirme por este medio me ayuda a sentirme acompañada, algo que me es difícil procurar y solicitar en persona.

Anticipo mi agradecimiento a quienes me acompañan. Al escribir, he podido dar mi opinión sobre asuntos de los cuales conozco poco, y hablar sobre temas de los cuales sé mucho. En general, mi intención es provocar a otros, a Uds., a pensar, a reflexionar, a cuestionar. No me molesta en lo más mínimo si están de acuerdo conmigo o no. No disfruto nada más que una buena discusión y polémica. Me encanta la discusión, si es servida con vino, mejor aún. Confío en que he dicho suficientes barbaridades para que alguien que me lea haya corrido cuando menos a Google para investigar. Espero.

Así como escribo por razones que ya expliqué, espero que Uds. lean por los mismos propósitos, o, por las razones que a Uds. les son propias. Este mundo requiere que pensemos, que cuestionemos, que hablemos, que discutamos, que nos mostremos, que nos compartamos. ¿Cómo ven? ¿Nos acompañamos?