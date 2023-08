Nos ‘falta gas’ para ganar el nearshoring: IMCO

La competitividad es, lo queramos o no, uno de los elementos centrales de la actividad económica global. A dónde van las inversiones; quiénes ganan y quiénes pierden a la hora de generar puestos de trabajo, o quiénes pueden beneficiarse más de la expansión económica, son cuestiones que determina el grado de competitividad de los países y sus regiones.

Un aspecto debe tenerse claro en torno a dicha variable: es fría y despiadada a la hora de arrojar resultados. No se trata de buenas intenciones, no se trata de cuánta voluntad o deseos se tengan, ni de cuánto compromiso pueda adquirirse en torno a una empresa concreta: o se tienen o no se tienen los atributos para atraer inversiones y expandir la actividad económica.

TE PUEDE INTERESAR: Sin gas no puede haber nearshoring en México, advierte el IMCO

Lo anterior aplica también para regiones como la nuestra que cuentan con ventajas de salida en la carrera por captar inversiones y potenciar su crecimiento. Y eso incluye, desde luego, la posibilidad de aprovechar fenómenos coyunturales como el nearshoring.

La región norte de México, lo hemos escuchado hasta el cansancio en los últimos meses, tiene la gran ventaja de su ubicación geográfica para la relocalización de las empresas que están abandonando Asia luego de los inconvenientes que para sus cadenas productivas generó la pandemia.

Sin embargo, la ubicación no es suficiente para garantizar que sacaremos el mayor provecho de este fenómeno, pues si no somos capaces de satisfacer las necesidades de las empresas que buscan un espacio para reubicarse, simple y sencillamente no ganaremos esa apuesta.

El comentario viene al caso a propósito del estudio publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el cual advierte de la insuficiente capacidad que tenemos en el país para la conducción del gas natural que requieren las empresas que pueden reubicarse en nuestro país.

“Sin gas natural no hay nearshoring”, es el contundente título del análisis en el cual el IMCO afirma, sobre todo, que “México necesita expandir su infraestructura de gasoductos para capitalizar el nearshoring”.

TE PUEDE INTERESAR: Estados deben de dar incentivos al nearshoring, considera especialista

La afirmación anterior es acompañada de datos puntuales: en primer lugar, el hecho de que existe una asimetría importante en materia de competitividad entre el norte y el sur del país; en segundo lugar, que casi tres cuartas partes del gas natural que se consume en México es importado.

“El acceso a este hidrocarburo es una condición necesaria no solo para la generación eléctrica, sino también para el desarrollo de las actividades industriales. Sin acceso a este combustible se limitan las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento en sectores de alto valor agregado”, señala el reporte.

No se trata de debatir el diagnóstico ni de minimizarlo. Se trata de asumir que en materia del competitividad, o se cumple con los requisitos que demanda el mercado o se pierden oportunidades. Ponernos a debatir la certeza de la afirmación implica perder tiempo valioso que es preferible utilizar en diseñar y poner en práctica la estrategia para cerrar la brecha que nos separa de la realidad más conveniente a nuestros intereses.