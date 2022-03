Hoy, por alguna razón que no logro precisar, me vino a la mente un poema que escribí hace mucho, y que se encuentra en mi primer poemario. Sí, tengo un primer poemario, publicado. Está listo un segundo, pero hace algún tiempo no he escrito poemas. ¿Por qué deja uno de escribir poemas? ¿Por qué deja uno de cantar? ¿Por qué deja uno de escuchar música? ¿Por qué dejamos lo que dejamos?

Abrí el poemario y leí algunas cosas. Siempre he escrito con mucha carga emotiva. Siempre he escrito con nostalgia, de alguna manera poniendo en tinta y en teclado lo que tal vez nunca podría decir con mi voz. No sé cómo le hace la gente que no escribe. ¿Qué se hace con tanto pensamiento, sensación, emoción, lamentación, queja? ¿Qué se hace con los colores que desfilan por la mente? ¿Dónde se ponen los anhelos, los sueños, los deseos, el dolor? Eso, particularmente, ¿dónde se pone el dolor?

Justo el poema que recordé tiene que ver con la soledad, algo de lo cual tampoco hablamos mucho, o cuando menos yo no. Ya que me hizo tanta figura hoy, les comparto el poema. Admito que le haré unos ajustes primero.

Nostalgia II

La soledad me sabe a años / y a vacío / mientras voces de trova / se deslizan por antiguas heridas / y pintan la noche / caricias recibidas / al paso de años / pasean por mi cuerpo / y vuelven nostálgica mi piel.

A veces envidio a quienes pintan o dibujan para expresar todo lo que de otra manera se quedaría por allí, en mi caso clavado en los ojos y en el pecho. Yo solo alcanzo a escribir.