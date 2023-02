$!Nuestros sueños no vienen en frasco, implican precios altísimos, tan altos como el precio de la libertad

“Al luchar por tus sueños pagas precios altísimos”, Alejandra Bogue

Prendí la televisión y antes de que pudiera hacer mi brinco normal a la serie del momento, me cautivó un par de comentarios por parte de una mujer mayor que estaba siendo entrevistada en un programa del cual no recuerdo el nombre, en un canal que no sé cuál es. Perdónenme, sé que me pierdo de muchas cosas que valen la pena por no poner atención a canales nacionales y locales de televisión. Al quedarme a escuchar un rato la plática, conocí un poco de la historia de Alejandra Bogue, actriz, vedette, y mujer trans. Ser una mujer trans en su generación debió haber sido difícil, aunque me imagino que sigue siéndolo. Y de allí la frase con la que encabezo esta columna.

Cada uno de nosotros tiene sueños que, si van en serio y no se quedan solo en fantasía, implican costos desde su concepción hasta su materialización. Sé de muchas personas que no están dispuestos a pagar precios adecuados para lograr lo que desean. Creo que es lo más común. Tal vez incluso no están conscientes de lo que tienen que hacer para que sus sueños lleguen a ser logros, porque estoy usando el término “sueños” para designar objetivos, proyectos reales que nos llevan a invertirnos completamente, o cuando menos lo suficiente.