Nuevo milenio, nuevos trabajadores

La organización GoodHire, asociación americana que investiga las tendencias del empleo y trabajo profesional, publicó un estudio que analizó las tendencias laborales en más de 4 mil americanos entre las diferentes generaciones de baby boomers, Generación X, millenials y Generación Z. Definiendo los años de cada generación, según en nuestros libros Padres obedientes, hijos tiranos y Los hijos tiranos llegan a las empresas, son:

-Baby boomers (1950-1970)

-Generación X (1971-1984)

-Millenial o Generación Y (1985 – 2003)

-Generación Z (2004 – 2015)

-Generación Alpha (2016 – 2029)

Sin embargo, existe un parteaguas a partir de la Generación Alpha provocado por el COVID-19. Esta pandemia provocó un gran cambio en nuestros estilos de vida en la familia, escuela, trabajo y sociedad. A partir de marzo, 2020 podemos decir que nace una nueva generación llamada: Los Pandemios. Los principales hallazgos del estudio realizado por GoodHire son:

1) El 83% de los encuestados prefiere trabajar 4 días a la semana

2) El 22% de la Gen Z odia el trabajo, haciendo de ellos la generación menos feliz.

3) El 60% de los millenials encuentra un gran sentido de vida en su trabajo. En cambio, el 41% de la Gen Z, no lo encuentra.

4) La Generación Z es la menos satisfecha en su trabajo y los millenials, los más entusiastas.

5) El 68% de los millenials es muy feliz trabajando a distancia y los baby boomers, los menos con un 37%.

6) Los millenials es la generación que desea más cambiar de empleo en los próximos 12 meses con 46% en cambio los baby boomers son los menos que desean buscar un nuevo trabajo (19%).

7) Lo que más les molesta a las generaciones X, millenial y Z en su trabajo son sus jefes y obedecerlos.

Podemos ver cierta contradicción e ironía en los resultados de GoodHire. ¿Cómo es posible que los millenials sean los más felices, pero son los primeros que desean un nuevo empleo? ¿La Generación Z son los más inconformes, pero la mayoría está de acuerdo con su sueldo? ¿Cómo es posible que los baby boomers son los más disgustados con su sueldo, pero no desean cambiar de trabajo? Lo que sí estamos seguros es que cada generación tiene sus propias necesidades que le gustaría satisfacer y no es responsabilidad de las empresas solucionarlo. Las universidades y hasta los padres de familia tienen un rol muy importante para formar y capacitar a sus alumnos e hijos para enfrentar un mundo profesional más complejo y cambiante. “Learnability” es una competencia fundamental para responder a los nuevos retos, no solamente del siglo XXI, sino, además, de la pandemia. La palabra “learnability” es una palabra derivada del inglés que significa la habilidad de aprender en forma continua y permanente. Es la capacidad para adaptarnos mejor a los cambios.

El trabajo remoto es una nueva forma de mundo que debemos adecuarnos, la socialización a distancia es básica para cuidar nuestra salud, la interacción humana y solución de problemas a través de una pantalla se ha convertido en algo cotidiano, la convivencia familiar permanente ha provocado mayor unión, pero también incremento de fricciones y violencia doméstica. Debemos preparar a nuestros hijos a un mundo cada vez más incierto, volátil y complejo con estilos parentales que desarrollen en ellos su resiliencia, autocontrol y un sentido de vida significativo.