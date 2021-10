Nuevo reto en TikTok

Recuerdo cómo era la presión de los amigos en secundaria, preparatoria y hasta la misma carrera profesional. Los amigos y compañeros ejercían fuerza para fumar o tomar alcohol. Creo que esto siempre ha existido en la etapa de la adolescencia. Íbamos a una reunión de amigos o fiesta y nunca faltaba quien te invitara a tomar o fumar y si no lo hacías se burlaban o te echaban “carro”. Gracias a Dios la influencia y educación de mis padres fue más fuerte que la presión de mis amigos. De adolescente fui muy afortunado. El deporte, jugar básquetbol, me ayudó a orientar mis esfuerzos en tener una buena salud física y mental. Hoy, la presión de grupo es muy diferente de hace 50 años.

¿Han escuchado de los retos del TikTok? El TikTok es una red social donde se suben videos cuya duración promedio son 15 segundos, aunque pueden durar hasta 3 minutos. TikTok es la red social más adictiva entre niños, adolescentes y hasta adultos. En los últimos meses ha surgido la moda del reto “Blackout” y consiste en asfixiarse hasta perder el conocimiento. Lo pueden hacer con sus propias manos o usando cuerdas. En los últimos meses ha habido ya varias muertes de chicos adolescentes por practicar este reto. En este año se han reportado muertes de niños y adolescentes por este reto. En enero pasado un chico italiano de 10 años, en marzo otro de 12 años, en junio otro de 9 años de Tennessee, en agosto un adolescente de 12 años de Colorado y el más reciente en septiembre de 12 años de Oklahoma. Una cosa es que tus amigos te presionen a tomar alcohol y otra es que por redes sociales reciban la aprobación para ser populares no sólo con sus amigos sino con una comunidad infinita que envía “likes” o “palomitas” de reconocimiento.

El doctor Mitchell Prinstein, autor del libro “Popular: Finding Happiness and Success in a World That Cares Too Much About the Wrong Kinds of Relationships” (Popular: Encontrar la Felicidad y el Éxito en un Mundo que se Preocupa Demasiado por los Tipos Incorrectos de Relaciones) y directivo del American Psychological Association (APA), afirma que los niños y los adolescentes son los más vulnerables ante la percepción y aprobación de sus compañeros y con las redes sociales hay mayor riesgo que antes. El doctor Prinstein alerta que los retos de las redes sociales son muy atractivos entre los adolescentes ya que buscan que sus pares los acepten y reconozcan sin importar las consecuencias negativas que puedan experimentar. Aún más, la misma tecnología puede crear modelos que desean imitar. “El Juego del Calamar” o “Squid Game” de Netflix es, hoy, la serie de televisión más popular, pero también es una de las más peligrosas para nuestros hijos pequeños. Muchos niños que ven ese programa repiten las mismas conductas violentas con sus compañeros y amigos.

En un estudio realizado en el 2016 por la revista Psychological Science, se encontró que estar expuestos a imágenes muy populares y con “like” se asocia más peligrosamente a la imitación de conductas. Las redes sociales incentivan a los adolescentes a buscar la aprobación sin importar sus implicaciones y los retos de TikTok no son la excepción.