Les platico: como en los templos, al final de cada número va el “salmo responsorial”.

1. Comienzan a ser cancelados vuelos del Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX para obligar a las aerolíneas a usar el “Felipe Angeles”. Esto de utilizar a huevo el AIFA me recuerda a mi abuelita la ex alcaldesa de Perros Bravos y de Gatos Güeros, NL, cuando me decía: “¡Ahora te lo acabas!” Y ante esto, la oceánica apatía.

2. Misma noticia y los babeantes seguidores de la 4T siguen esperando que don Andrés Manuel cumpla su promesa de que tendríamos los mexicanos en diciembre de 2021, servicios médicos como los de los países escandinavos. Y ante esto, la oceánica apatía.

3. Dos soluciones se me ocurren para que eso suceda: Cambiarle el nombre al IMSS para que ahora se llame INSS (Instituto Nórdico del Seguro Social) o que el señor presidente se nacionalice noruego y la 4T emprenda una campaña de naturalización y migración de mexicanos hacia ese país. Y ante esto, la oceánica apatía.

4. Arrecia la embestida del gobierno, de Morena y de sus partidos políticos rémoras contra el INE y a lo más que llegan algunos es a exprimirse en arengas en su defensa, pero si ni al Oxxo salen de sus casas para protestar, cuantimenos a las calles para el mismo propósito. Y ante esto, la oceánica apatía.

5. Don Andrés Manuel y sus esbirros están empecinados en desaparecer al INE. Y ante esto, la oceánica apatía.

6. El presidente llegó al poder gracias a que el INE avaló su triunfo en 2018 y en el 2022 lo quiere degollar. Y ante esto, la oceánica apatía.

7. La 4T, Morena, el PT y el PVEM quieren darle el poder al pueblo en el que pretenden sea el “nuevo INE” para que se les quite la preocupación de las siguientes elecciones. Y ante esto, la oceánica apatía.

8. La inflación está pegando en México y Estados Unidos. Sí, solo que la de EEUU se debe a que el gobierno inyectó más de 2 billones de dólares a la economía a través de apoyo a desempleados y a empresas para que pagaran sus nóminas. Y en México, ni madres de ambas cosas. Entonces, estamos ante dos tipos diferentes de inflación. Y ante esto, la oceánica apatía.

9. A través de ese esquirol llamado Pablo Gómez, la UIF amafiada con el SAT preparan una embestida sin precedentes contra empleados y funcionarios de todos los niveles de gobierno que se manifiesten abierta y públicamente contra los palos que ha recibido don Andrés Manuel: A.- La descalificación de los puntos centrales de la reforma eléctrica por parte de la SCJN. B.- El fracaso de la consulta popular de revocación. 3.- El rechazo del Congreso de la Unión a la reforma eléctrica y el 4º que viene: el rechazo de los diputados a la contrarreforma electoral. Y ante esto, la oceánica apatía.

10. Dos Bocas está desfondando al País. Ese proyecto insignia de la 4T y también decretado como de “seguridad nacional” acaba de engullirse los $9,000 millones de dólares que le habían asignado y quiere otros $500 millones de dólares más. La SHCP no quiere transferir esos nuevos fondos, pues alega que para hacerlo, el Consejo de Administración de PEMEX debe aprobar tal incremento. Esta es una prueba del conflicto que anuncié en una de mis recientes columnas, entre el doctor Rogelio Ramírez de la O y Rocío Nahle. Y ante esto, la oceánica apatía.

11. Por más que traten de ocultarlo, el Tren Maya está devastando selvas, desmadrando cuevas milenarias y arrasando con el hábitat de la fauna en el sureste mexicano. Y ante esto, la oceánica apatía.

CAJÓN DE SASTRE

“Hay más, pero por lo pronto con esto hay para documentar la oceánica apatía de los mexicanos”, advierte la irreverente de mi Gaby.