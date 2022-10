Usurino Cenaoscuras, sujeto ruin y cicatero, fue llevado ante la autoridad: una mujer del pueblo lo acusaba de abuso sexual. La acusadora le informó al juez: “Este individuo me llevó a su casa, me emborrachó, y luego obtuvo de mi por fuerza lo que por libre voluntad no le habría dado”. “Ya veo –dijo el juzgador-. ¿Qué clase de licor le dio para embriagarla?”. “Ninguno –respondió la mujer-. Me emborrachó ...