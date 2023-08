Cuatro personas me etiquetaron en una oferta de trabajo: se solicita conductor de noticias.

Cuando uno está buscando trabajo tiende a bajarle al nivel de exigencia, o incluso se olvida un poco de sus áreas de oportunidad. Envié mi curriculum y al día siguiente me llamaron para el casting. El productor me dio una serie de indicaciones con términos que nunca había escuchado, pero a todo le dije que sí. Me pusieron el micrófono, me senté junto a la titular del noticiero -quien me iba a guiar en la grabación- y empezamos la prueba.

Se me acercaron tres personas de la producción a preguntarme si estaba nervioso. Yo les decía que no, y me parecía molesto que quisieran meter esa palabra en mi cabeza cuando, era obvio, ni siquiera era consciente de dónde estaba parado. Luego de leer las notas en el telepromter, mi compañera se puso a improvisar sobre la información y luego dijo: Astor ¿nos puedes compartir las redes sociales? Yo miré a la cámara, con la mente en blanco y la cara inexpresiva; hubo cuatro segundos de silencio y el jefe de cámaras dijo ¡corte!

El productor se acercó y dijo: si no te sabes las redes, las puedes inventar, el chiste es no quedarte callado (pequeño detalle que hubiera agradecido antes de iniciar el casting).

Al final de la prueba, el camarógrafo hizo una seña que sí pude reconocer: debía mandar a corte. Ya estaba repitiendo una frase genérica para esos casos cuando el camarógrafo empezó a hacer señas con sus manos (mismas que una persona con experiencia tal vez habría entendido) y dejé otra vez mi cara inexpresiva, sumida en el silencio. ¡Corte!

-¿Qué significa eso?-pregunté.

-Nada, que lo estabas haciendo bien.

-Ah.

Me acompañaron a la salida, el productor me dijo que ya tenían mi prueba grabada y ellos me llamarían en caso de ser necesario (cuántas veces he escuchado esa frase).

Ya en el estacionamiento, volteé hacia atrás y miré el edificio de la televisora. Dije: Astor ¿qué te hizo pensar que estabas jugando a “Mundo de Adeveras”?