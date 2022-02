Oiga, ¿para qué sirve el INAI? La pregunta que AMLO no hizo

Sin duda la noticia de la semana, o varias semanas ya en la agenda, es el conflicto entre Carlos Loret de Mola y Andrés Manuel López Obrador. Desde que Loret de Mola salió de Televisa quedó clarísimo que sería el periodista de la oposición, y vaya que no lo digo en sentido peyorativo, para cualquier democracia la diversidad de voces y opiniones es lo que construye las sociedades justas, equitativas y sostenibles que anhelamos.

López Obrador pidió al INAI investigar cuánto dinero gana Loret de Mola y quién se lo paga después de la nota que sacó de las casas donde vive su hijo José Ramón en Texas. ¿Por qué esto es importante? Vamos por pasos.

Este mes se dio a conocer el Índice de Democracia 2021 que publica The Economist, nos ubicó como “régimen híbrido”, esto quiere decir que bajamos de categoría/nivel de “democracia deficiente”. Esto quiere decir que según este índice nuestro país redujo el respeto a los derechos y las libertades, y la funcionalidad de las instituciones que garantizan el ejercicio pleno de la democracia como lo son INE, INAI, CONEVAL, INEGI, IFT, COFECE, Banco de México y Fiscalía.

El INAI es el órgano autónomo, garante del derecho al acceso de la información pública y la protección de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? El INAI no investiga, no es una fiscalía o ministerio público. Es una institución que se encarga de tutelar y garantizar que se de acceso a la información que nos concierne a todas y todos. En otras palabras, aquella información de lo que hace el gobierno (o no hace) y cómo, cuándo y dónde se gasta el dinero público. Pero no pregunta, no investiga; como bien dice su slogan: “si no te dicen nos dices”, es nuestro derecho a saber.

Por otro lado, Carlos Loret de Mola no es funcionario de gobierno, es decir, no está ni debe estar al escrutinio público. Es un ciudadano, una persona privada que tiene el derecho a la protección de datos personales. Es decir, no sólo no es competencia del INAI, es ilegal investigar y publicar los montos del dinero que gana. En este orden de ideas, el INAI contestó que no es su competencia, que no puede ni debe hacerlo según lo que marca la Constitución.

López Obrador a la mañana siguiente de la contestación del INAI, aseguró que empresas contratistas de gobierno le pagan a Loret de Mola. Hay que hacer un alto aquí, todas las transacciones de gobierno, del dinero público son sujetos obligados. Es decir, entidades que deben declarar cuánto, cuándo y cómo recibieron el dinero; las empresas y exclusivamente los intercambios que hubo con algún gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.

El problema real es que esto le sigue dando las excusas perfectas y las historias para seguir deslegitimando a las instituciones como el INAI, que da un golpe bajo en la calidad de nuestra democracia. Cuidar al INE, INAI, COFECE, CNDH y los diferentes órganos autónomos que existen es parte de nuestra chamba como #CiudadanosdeTiempoCompleto, es lo único que podrá y deberá ponerle límites al ejercicio autoritario del poder.