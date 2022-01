Ojalá que te vaya bonito... Prometer no empobrece, desear tampoco

Por desgracia los buenos deseos no son más que eso, deseos que se formulan, ya sea con la más sincera honestidad y ganas de ver a nuestros congéneres felices, saludables y triunfadores, o como un mero protocolo de civilidad y cortesía.

No influyen en la realidad, no importa con cuánta vehemencia se expresen, ni cuántas almas se adhieran a un mismo anhelo. Un deseo es, en el mejor de los casos, una plegaria a Dios, al destino, al azar, a las circunstancias, a la vida; potestades que, independientemente de nuestras creencias, son por igual sordas o por lo menos indiferentes a nuestros apuros.

Así que, como forma de hacer patente nuestro interés en el bienestar de los demás, vale. Sin embargo, expresar un deseo cuando está en nuestras manos el poder hacer algo para que ello se materialice y, peor aún, utilizar el deseo para excusarnos de hacer algo en ese mismo sentido, eso sí es ser un auténtico ‘fideputa’.

Lo digo a propósito de la manera en que nuestro omnipresente comandante tlatoani despidió el 2021 y que muy poco o nada de original tuvo, ya que hizo lo mismo que los otros 364 días restantes (cosa que al parecer es la única gracia que posee): Expeliendo aire caliente por esa misma bocaza por donde introduce a su cada vez más rechoncha humanidad toda la suerte de garnachas y fritangas del vasto territorio nacional.

Para las mentes ajenas al pensamiento crítico, el mensaje de AMLO de fin de año podrá parecer bien intencionado y hasta enternecedor: los buenos deseos que un patriarca alberga para con sus tutelados. Revisemos:

1.- “Que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia; que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”.

Por desgracia, la pandemia no es algo que terminará por muy presidenciales que sean sus deseos o los de ningún otro mandatario. Son acciones concretas apegadas a los estándares sanitarios impuestos por la OMS las únicas que pueden aminorar el sufrimiento que ésta y otras plagas infligen a la humanidad. Pero escatimarle al sistema de salud pública -¡en plena pandemia!-, apostarle a vacunas no reconocidas por la comunidad científica internacional y desarticular el abasto de medicamentos -por presunta corrupción- sin tener resuelto antes cómo suplirlo para terminar renegociando con los mismos proveedores; sólo habla de una irresponsabilidad indiferente hacia el sufrimiento del pueblo y de lo mucho que le duele gastar el presupuesto en salud pública y no en consultas y carnavales electoreros como tanto le chifla a nuestro viejito presidente.

2.- Que se “continúe la fortaleza cultural de México que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural... Que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen”.

Este es el deseo más abstracto y ambiguo de los tres. La preservación de la cultura ancestral que AMLO tanto ensalza, recae en los intelectuales, académicos, universidades y científicos que AMLO tanto desprecia. Porque declararse orgulloso de sus raíces y luego aventarse disparates históricos como el remontar la fundación de México miles y hasta millones de años en el pasado, revela una profunda ignorancia (cualquier lapsus habría sido inmediatamente corregido por alguien con mayor noción del devenir de la Tierra y de los pueblos que la habitan). Celebrar a nuestros pueblos indígenas pero negarles el acceso al siglo 21 porque “hay que respetar sus usos y costumbres” y pretender congelarlos en el tiempo es un crimen que condena a miles de seres humanos al rezago y a la miseria, en aras de enarbolar un nacionalismo absurdo y politiquero, que sirve sólo para inflamar los pechos y calentar las cabezas de una base de electores de pseudo-izquierda, sin ninguna preocupación real por las culturas precolombinas o quienes las mantienen vivas.

3- Que “haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre. Y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico y que todos seamos felices”.

Pues lo mismo, ¡qué quiere usted que yo le diga! Es muy bonito desear que no haya pobres y quizás la mayoría de nosotros no podamos sino paliar un poco el sufrimiento de nuestros semejantes menos afortunados, desde la limosna hasta los patronatos de beneficencia. Pero cuando se tiene un poder irrestricto, casi absoluto, y una gran influencia capaz de hacer mucho por mejorar realmente las condiciones de millones de personas, lo que debería estarnos comunicando serían sus acciones a seguir, sus planes a ejecutar para dicho propósito, no un vago deseo, un “ojalá” disfrazado de nobleza del corazón. Y muchos saldrán con la falacia de que AMLO es el presidente que más ha hecho por los pobres, gracias a sus pensiones universales y a sus becas ‘ninis’, pero clientelismo político aparte, otorgar dinero sin una real estrategia de combate a la marginación sólo aplaza el latigazo de la miseria, pues el recurso no es eterno y la dependencia seguirá allí una vez que AMLO se largue de la Presidencia o de este planeta.

Expresar deseos de prosperidad, salud y paz en el mundo está muy bien para las “misses” de los concursos de belleza, pero de un estadista se esperan proyectos, líneas de acción, metas realistas a seguir y plazos estimados. Sin embargo, como no hay nada de eso, un “ojalá que nos vaya bonito”, un “si Dios quiere”, un “mis mejores deseos” deben bastarnos. Total, desear al igual que prometer, no empobrece.