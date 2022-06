Orgullo y prejuicio

El 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York emprendió una redada en el bar The Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village de Manhattan.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que dicho establecimiento estaba orientado principalmente al público gay. Y es que entonces eran poquísimos los espacios en donde las personas podían expresar de manera libre su orientación, identidad, preferencias, gustos o sentimientos si es que estos se salían un poquito de la presunta “norma”.

Era ya un acto de valiente rebeldía recibir a esta clientela marginada, pues la ley traía de encargo a la comunidad LGBTT y la hostilidad institucional era tan tal y tan franca que había una división del Departamento de Policía de Nueva York llamada Public Moral Squad, a la que se le atribuyen estos hechos.

El operativo inició como tantos otros, tomando por sorpresa a una concurrencia cuyo único delito era el estarlo pasando bien: Se le requería luego a cada uno de los presentes que acreditara su identidad y quienes no pudieran hacerlo, lo mismo que aquellos que siendo varones estuvieran vestidos “como mujer”, eran motivo de arresto.

Dicen las crónicas y testimonios que nadie se puso de acuerdo, que lo que vino a continuación fue totalmente espontáneo: “Como si todos al mismo tiempo nos hubiéramos cansado de esa mierda”, es decir, del acoso sistemático por parte de la policía y de la criminalización de una forma de vivir tan legítima como la que más.

El caso es que, lejos de retirarse y despejar el área, los exonerados decidieron quedarse en el lugar para animar un poco las cosas, apoyar a sus amigos y divertirse a costa de la injusta acción de los policías. Más gente se fue congregando en el lugar superando por mucho el número de uniformados. Se habla de entre 100 y 150 personas asediando al operativo que en un momento pasó de lo anecdótico a lo violento.

La resulta fue la completa destrucción del bar y algunos heridos por ambos bandos, (aunque eran los policías quienes estaban en verdaderos aprietos), pero sobre todo, ese día se encendió una chispa de activismo en diferentes ciudades y países; primero, obviamente, en las sociedades más vanguardistas y luego en otras como la nuestra.

México, sin embargo, con todo y nuestro horrendo machismo, nuestra intolerancia y homofobia (declarada o disimulada), es una de las sociedades intermedias. Tenemos algunos rasgos progresistas y miramos hacia una homologación universal de los derechos civiles, de ninguna manera condicionados a las preferencias sexuales de las personas, lo cual resulta ridículo de tan absurdo.

Desde luego, hay sectores en los que aún prevalece un pensamiento tan rancio y prejuicioso que sólo encuentra explicación en dos vertientes: La obsolescencia o la estulticia; quiero decir que, quienes consideran que debe haber derechos diferenciados para álter-sexuales, o bien, tienen como doscientos años de edad, o son sencillamente pendejos. No obstante, siempre está la posibilidad de una tercera explicación: que dicha persona padezca el Síndrome de Calamardo y diga odiar a la comunidad LGBTT, pero sólo porque está que arde en deseos de pasar a engrosar esas filas y se lo impide algún atavismo familiar o religioso (pero de que siente reverberaciones en su genitalia, ni hablar).

La lucha, lejos de concluir, sigue en pie al día de hoy y no se ve para cuándo pueda darse por ganada y terminada; menos aún habiendo naciones como Rusia o algunos países islámicos (¡nos vemos en Catar 2022!). Por eso mismo, ya le digo que con todo y nuestros aberrantes atavismos, México es uno de los países, creo yo, en los que mejor se ha ido asimilando la noción de la diversidad.

Le repito (nomás porque hay gente muy necia): Soy bien consciente de que aún se violan a diario en México los derechos civiles y humanos de miles de personas. Sólo le pido que considere que al menos en nuestro País el Estado no persigue y castiga de oficio la preferencia o la orientación de los individuos, como en otras latitudes donde se penaliza incluso con la muerte.

Estamos lejos de ser una sociedad perfecta o terminada y quién sabe si lo lleguemos a ser; no hemos siquiera terminado de resarcir y otorgar los debidos espacios, reconocimiento y oportunidades a los ciudadanos LGBTT... Sin embargo, necesitamos reconocer y abrazar nuestras conquistas y avances en este sentido, valorarlas para saber defenderlas porque, por increíble que le parezca, de pronto sí se dan pasos en retroceso, incluso en naciones como los Estados Unidos, donde aconteció la anécdota introductoria.

Y a propósito de los llamados “Disturbios de Stonewall Inn”, es por ellos que junio fue declarado como el Mes del Orgullo LGBTT etc... Y desde luego que la lucha por la dignidad, los derechos y la vida de todos los seres humanos amerita conmemoración (porque las victorias del movimiento altersexual no son sólo en favor de la comunidad gay, sino de la individualidad de todas las personas). Así que razones para conmemorar (con la admisión de los crímenes del pasado y del presente), las hay.

Pero pasa luego que muchas empresas, por oportunismo y conveniencia, se quieren colgar de cualquier causa poniéndose del lado que dictan las tendencias, aunque muchas corporaciones -como Disney, por ejemplo-, que han sido históricamente machistas, intolerantes, racistas y por supuesto homofóbicas, en su urgencia por complacer y conectar con estos redescubiertos segmentos de la audiencia, maquilan productos al vapor que terminan apestando a lisonja barata e indulgencia, todo en detrimento de la calidad de lo que al final entregan.

Aún así, las banderitas multicolor y los arcoíris llegaron para quedarse, adosados a las marcas y logotipos de todos los productos y servicios de nuestro día a día, en señal de apoyo y solidaridad con una comunidad y una causa que -sabemos- les vienen perfectamente guangas.

No quería dejar yo de mencionar el atraso que prevalece en política LGBTT, es decir, política hecha por personas altersexuales, no necesariamente en pos de conquistas para su causa particular.

No obstante, un par de alcaldías y algunos escaños de representación han sido logrados por miembros de la comunidad LGBTT, los gobernadores y presidentes gay o altersexuales brillan por su ausencia. Sin embargo, es hasta estadísticamente seguro que ha habido homosexuales ejerciendo el poder ejecutivo -federal o local- desde que fuimos constituídos como República, pero por miedo, pudor, recato, represión, aversión, rechazo, odio, prejuicios y lo que usted quiera agregar, siempre ha sido mejor ocultar esto como un oprobio.

Y de allí que históricamente se le tenga que fabricar a los candidatos una imagen de hombres y mujeres de familia (de familia tradicional, desde luego), porque sería impensable que alguien que no comulga con ese esquema obsoleto y rebasado, aspirase a un cargo de primer nivel, al mando de un gabinete

Somos aún tan estúpidos y rupestres que seguimos aludiendo la preferencia sexual del otro como denuesto. Si busca dañar la reputación de alguien, inmediatamente se dice que es “aquello”, como si aquello constituyese alguna debilidad del carácter o una disfunción incapacitante. ¿Debilidad? ¡Carajo! Si Alejandro Magno conquistó todo el mundo por él conocido y era re-gay (o bueno, bisexualo, pues). ¿Debilidad? ¡No me haga reír!

Y tampoco crea que deseo ver a personas accediendo a puestos de poder y cargos públicos por la única razón de sus preferencias sexuales, para darles así representatividad, como si fuera esa su única virtud. ¡No, gracias! No creo en las cuotas. Pero por supuesto, si me gustaria ver el día en que todo esto nos deje de importar.