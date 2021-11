“Oso” tamaño circo ruso

Les platico: el rol del representante del país que preside cada mes al Consejo de Seguridad de la ONU, en su comparecencia para tomar dicho rol, es similar al de un moderador.

El protocolo del organismo mundial es muy claro y para evitar regadas, aunque de origen se redacta en inglés, se traduce a todos los idiomas presentes en dicho Consejo, obvio, incluyendo el castellano.

Así se lo entregaron al Dr. Juan Ramón de la Fuente -Representante Permanente de México en la ONU- para que por favor se lo diera al presidente, por conducto del inefable Marcelo Ebrard.

Este acto protocolario se dio en tiempo y forma hace más de medio año.

Aunque pueden los “moderadores” tomarse la libertad que se tomó ayer López Obrador , esto es inusual.

Un “moderador” se presenta; en este caso agradece la distinción conferida a su país y después, pide la intervención de los integrantes del Consejo de Seguridad. Les da la palabra a unos y a otros, controla los tiempos asignados y al final emite una breve glosa de lo que ahí haya sido referido.

Agradece de nuevo, se despide y TAN TAN.

PERO...

AMLO llevó a la ONU su propia agenda. En el lenguaje al que nos tiene acostumbrados, él traía otros datos.Entre varios diplomáticos desfiguros, propuso crear un “fondo mundial de fraternidad y bienestar”, basado en los programas de bienestar de su propio gobierno.Salpicó el discurso de sus dos aderezos principales: corrupción y pobreza.

Pero...

El Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project, señala que México cayó 26 puestos en los tres años que lleva la 4T: del 113 ahora vamos en el 139 y bajando...

“Bonita cosa”, diría mi abuelita cuando fue alcaldesa de Perros Bravos, NL.

Mi amigo Agustin Gutiérrez Canet, ex embajador de México en Irlanda, Finlandia y Rumania, entre otras naciones, marido de Martha Bárcena, ex embajadora de México en EEUU, y tío directo de la Primera Dama, Beatriz Gutiérrez Müller, consideró un despropósito pronunciar semejante discurso. “No es el foro para analizar esos temas”.

El Consejo de Seguridad se ocupa de operaciones militares extranjeras y temas precisa y puntualmente de seguridad.Corrupción y pobreza encajan perfecto en la agenda de la cumbre del G20.

Pero...

López Obrador no participó en ella ni siquiera a través de un videomensaje.

En esa cumbre, habría podido reunirse con otros jefes de Estado.

Pero...

No asistió y en cambio, en la sesión de ayer sólo estaban los embajadores acreditados ante la ONU.Agustín anticipó antes de dicha reunión que la acogida y los corteses aplausos típicos que se dan en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, “son un mero espectáculo para el público mexicano”.

Por cierto, el aparato mediático de la 4T difundió profusamente la mariachada que le recetaron algunos paisanos a su llegada a NY.

En su comparecencia como moderador, AMLO propuso que las mil más acaudaladas personas del planeta apoquinen una “contribución voluntaria” del 4% de sus fortunas para ayudar a los 750 millones más pobres del mundo.

Y que las mil corporaciones más ricas se caigan muertas con el mismo porcentaje de sus riquezas y que los países del G20 “pichen” para el mismo propósito el 0.2% de sus PIB.

“Ah, chingá, y de qué sabor vas a querer tu nieve de limón?”, han de haberle respondido los aludidos.Pero...

Vasily Nebenzya, representante ruso ante el Consejo de Seguridad, le replicó al tomar la palabra, que el desarrollo per se no asegura la paz y esta no garantizar el desarrollo.

“Por eso es importante considerar los vínculos y tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos”, dijo textualmente el hijo putativo de Putin.

Pero...

Esto no fue todo.

AMLO se animó a recomendar que la ONU nos haga el favor de copiar el programa de la 4T “Sembrando Vida”, en Guatemala, El Salvador y Honduras y en todos los países que anden tan fregados como esos.Total, que nuestro presidente, al terminar su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, terminó bien contento.

Pero...

Cuando abordó el avión que lo trajo de vuelta al terruño, pasajeros del mismo vuelo le pegaron una sonora rechifla de padre y señor nuestro, para contrapesar la serenata mañanera que le recetaron unos cuantos paisanos a su llegada.

Ese grupo de compatriotas que contrató al mariachi neoyorquino, casi llegó al paroxismo cuando AMLO les dijo que está haciendo gestiones para que el presidente norteamericano en turno nos haga el favor de regularizar o legalizar la estancia de los once millones de paisanos que hoy hay allá.

Pero...

Seguramente “Amtrack” Joe Biden pensó lo mismo que Jeff Bezos, Larry Page, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Carlos Slim, los Rockfeller, los Rotschild y los otros más ricos del mundo cuando fueron aludidos por el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU: “Ah, chingá”....

CAJÓN DE SASTRE

“Lo dicho, para osos de circo ruso no gana uno”, dice la irreverente de mi Gaby, recién desempacadita de su viaje al exterior...