Otro cuento ‘chino’...

No todos los mexicanos tienen gusto por la Historia, no obstante, sería de desearse que de vez en cuando se echaran un clavadito a la de nuestro país, porque de ella se desprenden hechos muy interesantes que debiéramos tener presentes para no condenarnos a vivirlos de nuevo. Entre 1928 y 1934 nuestro país tuvo tres “presidentes”, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. La característica principal de este periodo fue la influencia de Plutarco Elías Calles, a quien se le reconocía como “Jefe Máximo de la Revolución” de ahí el nombre de Maximato a este infausto capitulo en la vida política del país. Quien gobernaba era él, él imponía presidente a su antojo, a sus “impuestos” se les dio el sobrenombre de “títeres” o “peleles”. De modo que como mexicana, como ciudadana, no estoy de acuerdo en que se repita semejante tiz... perdón... despropósito. Me opongo terminantemente y por supuesto que no voy a contribuir a que esto suceda. Tengo todo el derecho a hacerlo como mexicana y como ciudadana. Les tengo tirria a los dictadores, son nefastos. A cual más de ellos -y hay listado de esa infeliz especie en todos los tiempos y latitudes del mundo, México sabe de esas amarguras– se valen de la propaganda dirigida a doblar voluntades. Con ella “transforman” al pueblo en “masa”, a base de machacar, de repetir, de afirmar una y mil mentiras, hasta convertirlas en “verdades”. Dominan el inconsciente afectivo del hombre, y logrando esto, cualquier pueblo puede obedecer a la peor de las autoridades. Les fascina el lenguaje con el que los engatusa, aunque los conduzca a la renuncia de su libertad. Las dictaduras son siempre populares, ya que se imponen cuando imperan el hartazgo, la incertidumbre, el asco... La palabrería utilizada por el dictadorsete vuelve pusilánime a la democracia, y a la nuestra no es tan difícil, está pegada con chichillas. ¿Y a santo de qué –se estará usted preguntando, generosa, generosa leyente– viene este largo preámbulo? Pues al embaucamiento con el que López Obrador y su séquito pretenden vernos la cara a los mexicanos, y al que han llamado revocación de mandato, en realidad es una ratificación de mandato que está empeñado a sacarle a este pueblo, tope en lo que tope y cueste lo que cueste. Y no me estoy inventando nada, la reforma constitucional y luego la ley reglamentaria la hicieron a modo. López Obrador con el no o con el sí de la pregunta ambigua sobre si se va o se queda, del engendro llamado revocación de mandato, que le avalaron sus cómplices disfrazados de Ministros en la SCJN, permanecerá desmantelando al país. No tiene ni el más mínimo deseo de irse, no va con su yo interno, con el rabioso demonio que habita en su interior y que lo tienen absolutamente dominado. Voy a transcribirle el último párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República, por favor léalo usted completo: “En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto”. No tiene mucha ciencia, el nombramiento lo hacen las Cámaras, en ambas cámaras Morena, tiene la sartén por el mango. ¿A quién nombrarán? A quien él les ordene y tendrá que ser uno o una de los suyos. ¿Quién estará detrás? No se necesitan poderes especiales para saberlo. Ya hubo un Plutarco, no más. Y al INE, ni siquiera necesita desaparecerlo, basta con que conserve su mayoría en la Cámara de Diputados para que al Consejo General lleguen los que él quiera. López no tiene un pelo de tonto, es un político de colmillo retorcido y negro. Cuando otros van él ya viene de regreso. López lo que quiere es placeo y aplausos, y seguir siendo el mandamás ad perpetuam. Es la debilidad de individuos como él. Es el siguiente paso si nos dormimos en nuestros laureles.

A López, el bienestar de los mexicanos le importa un bledo. ¿Qué no? La inversión en educación y en salud, dos pilares, dos derechos básicos para que un país sea grande, próspero, fuerte, no son prioridad, ah... y tampoco la seguridad. ¿Eso no le dice nada a los mexicanos? Nada... A los pobres lo que les importa es recibir su mesada, son a los que va a movilizar el 10 de abril, son incondicionales, lo adoran, lo ven como un dios benefactor... lo que no es novedad, tienen décadas controlados así. A los grandes capitanes de empresa, ya se los echó a la bolsa, vimos a varios de ellos aplaudiendo en la inauguración de la cosa esa llamada aeropuerto, para esa gente “business son business”, y la clase media, en el dilema de acudir o no al circo preparado por él y su partido. En lo que debiéramos centrarnos es en el 2024, para ganar la mayoría en ambas cámaras, y también en las elecciones locales de legisladores, recuerden que tienen voto en las reformas constitucionales. Ahí está la redención de nuestro país. Por favor, no permita más insultos a su inteligencia. Vamos a votar por un Poder Legislativo en el 2024 que ubique al Ejecutivo en su lugar, desconocemos esa maravilla.