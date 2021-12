Padres exhaustos

En los últimos meses las responsabilidades de los padres en el trabajo, familia y vida han aumentado diametralmente y muchos de ellos padecen un agotamiento extremo (burnout) –se define como un estado de un cansancio excesivo físico, mental o emocional. Algunos de sus síntomas y consecuencias son depresión, ansiedad, fatiga crónica, problemas de sueño, dispersión, conflictos maritales y familiares y aun enfermedades.

Desde marzo del 2020, muchos de los padres están viviendo una gran saturación parental por la presión de la escuela en casa, “homeoffice” y la presencia de la pareja e hijos la mayor parte del tiempo. La Asociación Americana de Psicología (APA) afirma que el 46 por ciento de los padres con hijos menores de 18 años padecen altos niveles de presión llamado “estrés en el tiempo del COVID-19”. Aún cuando padres e hijos hayan regresado a sus centros de trabajo y escuela, nuevas variantes del coronavirus como la Ómicron, vacunación, uso de cubrebocas y distanciamiento, son nuevos estresores.

La Universidad de Yale en febrero de este año publicó el estudio “Parental Buffering of Stress in the Time of COVID-19: Family-Level Factors May Moderate the Association Between Pandemic-Related Stress and Youth Symptomatology” (La regulación parental del estrés en tiempo del COVID-19: Factores familiares pueden moderar la asociación entre el estrés relacionado con la pandemia y la sintomatología juvenil). Este estudio muestra evidencia de que los padres juegan un rol fundamental para disminuir el impacto del estrés ambiental. Si los papás desean desarrollar un buen bienestar físico y emocional en los hijos, los primeros que deben estar bien son ellos. A continuación, presento algunas recomendaciones para que los papás puedan evitar el estrés:

1.- Descansar mejor, comer correctamente y moverse más. Los padres deben cuidar sus cerebros y cuerpo durmiendo entre 7 y 9 horas cada noche, alimentar saludablemente a su cerebro como verduras, frutas y granos y semillas con antioxidantes, y realizar actividad física diaria como entrenamiento aeróbico para desarrollar mayor fortaleza física y activar endorfinas del cerebro para protegerlo.

2.- Afirmar lo hecho. La doctora Bliuma Zeigárnik, psicóloga rusa, encontró que las tareas pendientes o inconclusas de terminar provocan una mayor tensión que las terminadas. Los deberes u obligaciones interrumpidas ocupan espacios mentales, preocupaciones y causan estrés. Nos produce ansiedad cuando procrastinamos o no terminamos cosas que necesitamos cumplir. Cada noche al hacer una lista de las cosas terminadas, encontraremos satisfacción de logro y menos estrés.

3.- Tener tiempo para nosotros. Hacer nada es una buena idea que nos ayudará a dejar la presión a un lado. Por la mañana antes de que se levanten los niños, prepararse una taza de café y mirar por la ventana a lo lejos. Ocasionalmente alejarse de la familia y caminar por un parque sin celular y solamente divagar en pensamientos simples. Salir a la naturaleza y caminar al menos por 20 minutos entre árboles disminuye significativamente las hormonas del estrés.