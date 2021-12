Pandemia, inflación, Banxico y Tercer Informe: como anillo al dedo

El Presidente López Obrador rindió su Tercer Informe de Gobierno, sí, ya se nos fue la primera mitad del sexenio, en medio de un Zócalo lleno y sin cubre bocas. Más de uno, nos dimos cuenta de la toma de lista y los camiones afuera, dicen que son diferentes, pero hacen lo de siempre. ¿Para qué llenar el Zócalo? ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿Poder? ¿Cercanía? ¿Legitimidad?

López Obrador hizo un notable hincapié durante su discurso a “La No Militarización”, quien sabe de qué país estará hablando. No sé ustedes, pero yo veo una Guardia Nacional en las calles, carreteras, espacios públicos con armas largas. Reconozco a un Ejército encargado de los proyectos más importantes (y con más dinero) como lo son el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía y no se me olvida el #Decretazo de la semana pasada en donde por “Seguridad Nacional” básicamente se puede gastar el dinero como mejor le parezca dándoselo a quien sea por el producto o servicio que quiera sin tener que darle cuentas a nadie. No es casualidad que los proyectos emblema los ejecute el Ejército, mas bien, es toda una estrategia.

Entonces, pareciera que otra vez cayó como anillo al dedo Ómicron. Sí, claro. Recordemos que cuando llegó el COVID-19 en marzo de 2020, López Obrador dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo porque le permitió esconder los problemas económicos y la no solución a los retos sociales que se había comprometido en campaña, puesto ahora eran culpa del COVID-19.

En este orden de ideas, me siento como que ya vi esta película al escuchar a López-Gatell decir en La Mañanera que Ómicron no está lo suficientemente estudiada, que no hay nada de que preocuparse, que sigamos con nuestra vida normal; mientras otros países están cerrando aeropuertos e imponiendo cuarentenas.

Aquí es donde queda como anillo al dedo el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como Gobernadora del Banco de México. Para nadie fue secreto que esta semana el dólar subió considerablemente: entre Ómicron y la incertidumbre de los mercados por el nombramiento del integrante del Banco de México con el si o no de Arturo Herrera. ¿Quién es Victoria? ¿Por qué los mercados nacionales e internacionales la reciben así? Victoria fue Subsecretaria de Egresos de la CDMX 2012-2018, es decir, la que firmaba los cheques de los presuntos actos de corrupción del equipo de Mancera que se investigan hoy ante la Fiscalía ¿Qué curioso no? Y la encargada de la política presupuestal de la CDMX de 2009 al 2011. Es decir, sí tiene trayectoria en finanzas públicas, pero poca en política monetaria, que no es lo mismo. Sobre todo en un país con largas historias de hiperinflación.

Esperemos cómo nos va con el cierre del año y la inflación del 7% , el aumento al salario mínimo del 22% de 141.7 a 172.8 pesos. No sé ustedes, pero me parece muy mala combinación para arrancar el 2022. Espero equivocarme, pero cada vez será más importante el reto en materia económica, cuando aumentan los problemas económicos, aumentan exponencialmente los sociales: violencia doméstica, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, robo a casa habitación, robo de auto y comercio. Todo esto en medio de una pandemia que no termina aún y en una nueva normalidad en la que aprendemos y nos adaptamos todos los días. Así que: ¿para qué un Zócalo lleno Señor Presidente? El trabajo habla por sí solo. No se preocupe, seguiremos pendientes como Ciudadanos de Tiempo Completo.