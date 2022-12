Admiro la estoicidad de algunos colegas que ignoran los insultos que les profieren algunos “iluminados”, en los chats, por correo, por whatsapp, en llamadas telefónicas y algunos pocos, en persona.

Ellos no se “enganchan”.

Por cierto, a propósito de la estoicidad, si no sabes lo que significa esta hermosa palabra, que no te dé pena, consulta a tu diccionario favorito, pero consúltalo, no vaya a sucederte ...