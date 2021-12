Para Mike Wright

Tengo un amigo que ha estado conmigo en las buenas y las malas (suyas y mías) por casi veinte años. Hoy está con su hermano en Massachussets. Su hermano tiene Parkinson y está empeorando cada día. Mi amigo me dijo que quería que yo escribiera algo, que quería decir algo a ustedes a través de mi columna. En estos casos, decir que no, no es opción.

“Tengo una idea para tu columna. Es muy simple, directo y fácil de entender. Se trata de mí y de mi hermano, George, y este momento preciso en la vida de ambos. Paso mucho tiempo ahora pensando en lo afortunado que soy. Puedo masticar la comida. Puedo tragar la comida. No tengo un tubo implantado quirúrgicamente en mi estómago por medio del cual me alimentan con un líquido que asemeja una malteada para mantenerme con vida. Puedo formar palabras y usarlas para expresarme. No uso andador, con alguien constantemente a mi lado, para caminar. Puedo caminar solo. Puedo ir al baño solo. Puedo vestirme solo. No me orino encima. Cuando alguien me habla, puedo usar los músculos de mi cara para hacer gestos que muestran como me siento en cuanto a lo que la persona ha dicho. Lo que quiero decir es que soy un hombre muy afortunado.”

Palabras de Mike Wright, mi amigo de 77 años, diabético y con cáncer de pulmón. Unos años atrás, cuando él fue diagnosticado con cáncer me dijo, “Hace quince días estaba en mi casa, solo, pensando que ya no deseaba vivir, que la vida no valía la pena. Ahora estoy aquí buscando hacer todo por mantenerme vivo.”

Me siento honrada de ser parte de su vida y su proceso.