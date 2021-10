Paso muchas horas frente a otras personas. Hombre, mujer, joven, conservador, abierta, asustada, ansiosa, confiada, rebelde, atrapada. Tantas personas y maneras de estar en la vida. Empecé a observar a otros cuando viajaba, en aeropuertos y terminales de autobuses. Y hoy, frente a una persona en consultorio, me sucede lo que me ha sucedido tantas veces.

Para mí, no es igual ver a alguien que mirar a alguien. Ver es percibir por los ojos mediante la acción de la luz (algo fisiológico) y mirar es fijar la vista (implica atención). Podríamos discutir el tema sin fin y tal vez sin respuesta sobre estos significados, pero, lo que intento decir es que a veces miro a las personas y me maravillo al saber que allí, frente a mí, hay un mundo que no tiene nada que ver con el mío. Hay ojos que perciben formas y colores de manera distinta. Hay piel que siente texturas y temperaturas de otra manera. Hay una voz con timbre y tono propios. Hay una historia con experiencias que jamás he tocado.

Las personas otras van a un lugar que yo no voy y a una velocidad diferente. Sus vidas incluyen a gente cuya existencia ignoro. Compran su ropa en otros lugares y comen comida con otra sazón. Valoran las cosas en la vida de otras maneras que yo.

Uno de los aprendizajes más valiosos en mi entrenamiento como psicoterapeuta ha sido no asumir que un concepto significa lo mismo para mí como para el otro. Entonces hago muchas preguntas. “Y para ti, ¿qué significa eso?” Un privilegio escuchar las respuestas que no son mías.