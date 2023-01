“Estoy segura de que mi marido me es infiel”. Tal confidencia le hizo doña Galora a Claretina, la joven y bien guarnida mucama de la casa-. “¡Éjele señito! –echó la cosa a broma la muchacha-. ¡Eso me lo dice usté nomás pa’ darme celos!”... “Si te pierdes en el bosque dispara varias veces tu arma. Alguien sabrá que estás perdido y acudirá a rescatarte”. No podía ser de otra manera: Babalucas se perdió. ...