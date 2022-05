Perder un celular

Muchas veces me he dicho que si el autor de la novela “La Máquina del Tiempo”, el británico H. G. Wells, nacido en 1866 y fallecido en 1946, pudiera viajar al mundo en que vivimos hoy, quedaría asombrado de comprobar por sí mismo que una de sus más firmes esperanzas de las muchas que tuvo en su juventud, dejó de ser una utopía para convertirse en realidad: la maravilla de las máquinas al servicio por igual de ricos y pobres. Esto último todavía no logrado en toda su magnitud por la brecha económica de la población mundial. De cualquier manera, la utopía sostenida por Wells, según la cual las más vastas y terroríficas fuerzas materiales puestas al servicio de la humanidad podrían ser controladas de un modo racional y utilizadas para el progreso y la igualdad entre los seres humanos, ha tenido algunos visos de realidad, y de manera más imperativa provocada por la pandemia de COVID-19.

Nadie negará que, si ya antes de la pandemia una gran cantidad de personas utilizaba por comodidad o necesidad un celular o una computadora, durante la misma su uso se volvió indispensable. Por ejemplo, para ejercer la docencia los maestros, y los niños y jóvenes recibir las lecciones en línea, exponer a distancia las tareas y trabajos relacionados con su aprendizaje y presentar sus exámenes, todo a través de una “máquina”, léase celular, tablet o computadora. Quizás nunca sepamos con exactitud la cantidad de personas que en el mundo se vieron obligadas a realizar en casa y a través de una máquina el trabajo que otrora desempeñaban en el espacio físico del empleador, ni la cantidad de personas que perdieron su trabajo ante la imposibilidad de adaptarse a la modalidad electrónica. Nunca se conocerá la cantidad de artículos y servicios comprados por internet a través de una transacción electrónica en una máquina durante la pandemia, ni la cantidad de movimientos bancarios realizados cotidianamente por internet.

Hoy vivimos con naturalidad y casi sin darnos cuenta, una buena parte del mundo imaginario de aquellos novelistas que, como Wells, Julio Verne, Hernsback y otros, se adelantaron a su época y consolidaron la ficción literaria. La lectura de sus novelas regaló momentos maravillosos a nuestra adolescencia y su prolífica imaginación nos llevó a conocer otros mundos que hoy son una realidad. Cuando apenas hace unos años obtener un documento de una oficina gubernamental significaba engorrosos trámites, hoy basta con tocar algunos puntos en la pantalla o el teclado para conseguirlo, claro, después de hacer el depósito correspondiente a través de una transferencia electrónica o de autorizar un cargo a nuestra cuenta. Lo mismo para hacer una transacción monetaria, ver una película o serie y entretenerte con un juego de baraja o un complicado juego electrónico, que para escuchar una música inconseguible hace apenas unos

cuantos años, recibir o hacer una llamada o recibir y enviar un mensaje, una carta o una circular

en línea.

Tal es la cantidad de datos e información que se guarda y acarrea en un celular, que perderlo es casi como perder la cabeza o una parte de tu cerebro. Perder tu celular es sentir perdida tu historia. Lo aconsejable es no perder la calma. Al pasar las horas, la sensación de pérdida se convierte en serenidad y descanso. Empiezas por mirar con tranquilidad el sitio que ocupaba el celular en el buró junto a tu cama. En la mañana, la sensación del despertar sereno sustituye la tonadita de la alarma del celular que antes te despertaba. Cuando empiezas a sentir la libertad de no cargar un celular, resulta que debes ir a un lugar desconocido y no tienes Google Maps para guiarte. No sabes si en tu cuenta bancaria se realizan movimientos. Imposible utilizar la ubicación en tiempo real de la hija que ya debió subirse a un Uber ni saber cuánto te cargaron por el viaje en tu tarjeta. No puedes recibir la videollamada de la hija que vive fuera del País, y tampoco asistir a la reunión de trabajo programada por Zoom, ni revisar las cámaras del negocio familiar si no te sientas y prendes la computadora.