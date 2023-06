Pero no se puede decir...Que al irse dejará buenas “cuentas”

Pero no se puede decir...Que también restará “malas”. Claudia Sheinbaum hace alarde que dentro de su actuación como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo una excelente labor en el renglón de Seguridad, lo que se le aplaude y felicita, pero en lo que se refiere al Metro, ha quedado con una larga cola que se le pise, y que la pone fuera de combate, en lo que se refiere a sus aspiraciones como aspirina presidencial, ya que no tiene cara para esas pretenciones, por su mal papel desempeñado, puesto que no basta el apoyo de AMLO, para alcanzar “ese” sueño.