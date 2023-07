¿Pero qué quiere decir esa obra?

Comunicar y ser comprendido es uno de los motivos más comunes por los que un artista es artista. Es natural que exista una cierta urgencia por ser entendidos adecuadamente. Los creadores dirigen indirectamente las interpretaciones del público a través de programas de mano y entrevistas, y si agregamos que parece existir un monopolio de los especialistas en cuanto a lo que un artista quiso o no quiso decir, podríamos pensar que en el momento en que un espectador presencia una obra ya casi todo está dicho o hecho. En realidad, no podríamos estar más equivocados.

Cuando hablo de recepción teatral, siempre recuerdo a la Socìetas Raffaello Sanzio, compañía italiana de teatro fundada en 1981 y cuyos miembros fundadores más conocidos son Claudia y Romeo, los famosos “hermanos Castellucci”. Mi primer contacto con su trabajo fue la obra ”Sobre el concepto del rostro del hijo de Dios”, cuyo título ya nos hace intuir sobre qué – o quién – van a estar hablando.

Visto desde la perspectiva de alguien que conoce el contexto de la compañía – y tal vez del ambiente teatral en general – era claro para mí, aún antes de ver la obra, que no se iba a hablar muy bien sobre el hijo de dios. De hecho, a la obra la han precedido en muchos lugares protestas religiosas que exigen su cancelación, pues ésta no sólo no es positiva en su visión del cristianismo, sino que su clímax es un acto de iconoclasia tal que, a mi ver, no dejaría dudas a las interpretaciones.