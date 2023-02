Pianismos (tres momentos técnicos frente al teclado)

El pianista se aleja lentamente del teclado, arquea su espalda e inflama su pecho. Separa levemente sus codos de su costillar, estira los dedos que palpan levemente el marfil salpicado de sudor. En la bruma de su pensamiento, que lucha por asir la elusiva concentración, sopesa el balance de su cuerpo, el pulso de su respiración. Sabe que el racimo de acordes con que inicia el preludio del galo es más que la anticipación de lo que ocurrirá en el curso de la pieza: es la suma de siglos de música encurtida en múltiples moldes sonoros, labrada en pétreas columnas contrapuntísticas. Recuerda fugazmente que la regulación de la respiración es esencial, que el flujo melódico, armónico y tímbrico se balancea en el dorso de la columna de aire; el canto de la campana deberá sonar diáfano en la textura de los racimos, la tesitura metálica de un bajo insondable vibrará en la bóveda del auditorio. Recrea los rostros desencajados por el terror de los seres que fueron tragados por las fauces marinas; imagina los últimos amaneceres y atardeceres bucólicos de la villa lamidos por las lengüetas solares. Cierra sus ojos, respira el aire salino antes de sumergirse en el abismo catedralicio de las aguas heladas.

(La cathédrale engloutie, Debussy).

Instrucciones para tocar un Nocturno.

Dibujar el paso de la luz lunar en el entramado de lienzos cuajados de estrellas de años luz de edad. Aprisionar en la palma de la mano la silueta de las piedras encajadas en el sendero difuso. Escuchar el canto silente del viento que se arremolina en la sombra. Medir el peso del haz de luz y colocarlo con suavidad en la yema de los dedos. Borrar el aroma de la mandrágora que yace a la vera del sendero con la fuerza del tema central del Nocturno. Proyectar la sombra propia sobre el teclado y bañarla con la luz sonora del Nocturno. Plañir el tema principal, si no hay dolor auténtico será en vano la incursión. Sumergir los dedos en la blandura alba de las teclas y adherir en las yemas el sonido agazapado. La bruma es una brújula, úsala para no perder la cordura que el relente nocturno arrebata al intérprete. El Nocturno no anuncia el alba, aquel nace y muere en su propio seno. Y, sobre todo, respirar, respirar, respirar.

(Nocturno en do menor, Op. 48, No.1. Chopin).

Clementi fue superior a Mozart en el pianismo que bullía en las manos de ambos. Aquel, romano afincado en Londres desde los 16 años, destacó como exitoso empresario, editor, y constructor de pianos, además de ejercer su influencia pianística en la capital inglesa y la Europa central. Mientras que el genio salzburgués, que luchaba penosamente con deudas y penurias económicas, componía música por encargo y su interés se dirigía meridianamente hacia la ópera y la sinfonía. A Clementi se le reconoce su calidad de pianista y su aportación a la nueva relación del ejecutante con el novísimo pianoforte. Sus sonatinas son el umbral y alimento técnico de millares de ansiosos aprendices de piano. Pero Clementi, con toda la novedad de su propuesta revolucionaria en el teclado, no superó en ningún momento el lirismo vocal que Mozart introdujo en sus sonatas para piano. La textura vocal, la compleja técnica del instrumento de instrumentos, la plasticidad de la línea melódica, preñan la literatura pianística del genio mozartiano. De manera que, me decía mi maestra de piano, canta y escucha las óperas de Mozart, ese es el camino para tocar sus sonatas. En ese menester se van los años del pianista que desea cantar auténticas arias vocales sobre las teclas de un piano.

(Sonata en la menor, K. 310, II. Andante cantábile con espressione. Mozart).

Coda

A Chopin se le toca con un baño de pedal; a Debussy, con el hálito de la bruma.