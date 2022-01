Poder, política y enfermedad

¿Enferma el poder? ¿Cómo los conflictos –y el estrés resultante– para alcanzar o mantener el poder pueden afectar al político? ¿Podemos establecer una relación entre el tipo de conflicto con la enfermedad particular? La enfermedad puede ser psicológica, neurológica, cardíaca o física.

Ángeles Wolder, una decodificadora biológica, responde a esas preguntas a partir de una premisa: “antes de que aparezca una enfermedad el político ha vivido un fuerte conflicto” en la búsqueda de afirmar sus intereses personales o de grupo.

El neurólogo inglés David Owen asegura “que algunos políticos con una intensa vida pública, enferman con frecuencia e intensidad o mueren en el medio de conflictos” que enfrentan con sus adversarios.

La mayoría de los políticos “vive en tensión constante y pareciera estar acostumbrados a ese nivel de estrés en su vida diaria”, pero su cuerpo, su cerebro y su corazón tienen un límite que rara vez alcanzan a percibir. Roto ese límite aparece la enfermedad asociada al conflicto y al estrés vivido por el político.

El político es un personaje que por disciplina oculta sus emociones en público. Guarda sus miedos. Esconde sus tristezas, enojos y frustraciones, mientras sonríe para tragar sapos y eventualmente abrazar la soledad disfrazada de alguna adicción cual compañera del camino.

El abanico de adicciones es amplio: acumular más poder económico a través de cualquier medio para consumir objetos y estatus; intoxicarse con alcohol, drogas, mujeres o juegos de azar. El punto es claro; no hay escape posible a la enfermedad mental o física aparejado a un débil deseo de vivir más allá del conflicto derivado de la búsqueda de poder.

Por ello, Wolder precisa: “cada enfermedad tiene un sentido preciso y aparece como respuesta perfecta para el llamado cerebro arcaico que busca nuestra supervivencia”.

Ejemplos de ello, son el miedo a morir (cáncer de pulmón); miedo a sentirse invadidos o amenazados (cáncer de tráquea o bronquios); la experiencia que te quiten del camino, te dejen de lado (cáncer de tráquea o bronquios); no poder digerir un problema (cáncer de estómago o de páncreas); vivir situaciones feas, soeces y viles (cáncer de colon); el creer que todo está mal, que no se está jugando limpio, que algo muy sucio le están haciendo al político y que su entorno no es confiable (cáncer de intestino delgado o de colon); miedo al rechazo (problemas de piel); sentir que el tiempo no alcanza para buscar o mantener el poder (cáncer en la tiroides); perder el control del entorno o del poder (infarto de miocardio o de coronarias) y falta de reconocimiento (problemas en recto inferior y ano: hemorroides).

Las preguntas son: ¿Es posible sobrevivir en el mundo de la política sin enfermarse? ¿Qué tipo de personalidad es necesaria para que el poder no enferme al político? ¿Qué tipo de política es necesario construir para que –más allá del cuidado médico personal del político, este no genere y reproduzca ambientes tóxicos y, por ende, enfermizos, en un sentido mental, espiritual y físico? O, ¿es imposible imaginar otro tipo de política y de políticos porque el poder y sus conflictos inherentes enferman por naturaleza?