Ayer se comunicó conmigo una persona que cuando quiere algo lo pide, cuando menos ésa ha sido mi experiencia con ella. Generalmente lo que me pide está muy dentro de mis posibilidades y con gusto se lo facilito. Podría quejarme y reclamar que ella no me ha dado nada. Pero, hay pormenores que contemplar en esta situación (una situación muy común en mi vida).

La primera pregunta que me surge es, “Bueno, y ¿tú le has pedido algo?” La respuesta es no. No le he pedido nada. Tengo muy claro cuando doy algo dentro de un acuerdo de trueque e intercambio, donde lo que yo doy va con la condición de recibir algo a cambio porque así conviene a ambas partes. Éste no es un caso así. Tampoco busco mucho a cambio de lo que doy, cuando lo que me están pidiendo lo tengo y no me causa ni siquiera esfuerzo darlo, o cuando de corazón deseo obsequiarle algo a alguien.

Entonces ¿qué fue lo que me sucedió ayer que hice contacto con la situación en que existe una persona me ha pedido cosas y de quien realmente no he recibido nada? Me di cuenta de lo mucho que necesito y lo poco que pido, y hasta de lo poco que estoy dispuesta de recibir. Ah, caray, no tiene nada que ver con que los demás no me dan. Tiene que ver con que yo no he externado que ciertamente necesito y quiero algo.

Reconocer nuestras necesidades y ser capaces de saber pedir y recibir, son habilidades mayores adquiridos. Diferenciar entre necesidad y necedad, reconocer dónde hay aquello que necesito, estar dispuesta a vulnerarme tanto por pedir como por necesitar y más aún arriesgarme a una respuesta negativa. No es cualquier tarea.

Últimamente me he dado cuenta de que necesito mucho más de lo que imaginaba. He podido comunicar ciertas necesidades y he visto satisfechas algunas de ellas mucho más allá de mis expectativas de una manera amorosa y solidaria. Hay otras que no han sido satisfechas, creo que porque estoy buscando en el lugar equivocado. En ese caso tengo dos opciones: puedo dejar de buscar allí, o bien puedo aceptar lo que hay allí. A veces es complicado.