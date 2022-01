Solo tomo vino en las noches. ¿Y? Bueno, lo que sucede es que acabo de tener una plática muy interesante con un hombre con el cual comparto algunas características, “ideas locas” para ser precisa. Entre la plática, algo pesada, pregunté si ya era hora de un vinito, digo, para amortiguar los ch#$%&dazos. Y, como tan frecuentemente decimos, comentó el hombre, “En algún lugar es mediodía”. ¡Ay! No tomo vino ni a mediodía. El vino solo se toma la noche. “Ideas locas”, ¡no les digo!

Pero bueno, el tema que provocó tanto las ganas de una copita como la conciencia de una creencia extraña fue otra creencia extraña. Los dos coincidimos en que aún cuando las cosas están ya trazadas y se dan de una manera fluida y sencilla, nos las arreglamos para provocar dificultades y hacer las cosas de una manera más complicada. O sea, sufrirle.

Debatimos las posibles razones por nuestra manera de lidiar con la vida, pasando por la opción de no sentir que merecemos las cosas hasta contemplar la dificultad que tenemos, y hasta la culpa que sentimos, al percatarnos de que a veces tenemos más oportunidades o habilidades que otras personas. Sentí que mi energía y su energía se sumían en una especie de tristeza resignada, como si no hubiera otra opción. Pero, sí hay otras opciones. Podría servirme el vino. Y, con la copa en la mano, contemplar las oportunidades que están frente a mí, y que no me animo a tomar, o que tardo en tomar, o que complico demasiado. ¡Qué bueno que mañana tengo terapia!