Policías de Coahuila, ¿sirven a la sociedad?

“Quisiera dejar en claro que la Policía del Estado ha pasado por un proceso de reconfiguración de la estrategia en la materia de seguridad. Son muchos años de la época que en el pasado se suscitó como una de las peores en la materia en Coahuila donde se ha reconformado la estrategia y la alianza con el Ejército”.

La frase anterior fue pronunciada ayer por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, en respuesta al reportaje difundido por el proyecto “Una Guerra Adictiva”, dedicado a retratar las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina y que describe hechos que caracterizarían a las corporaciones de élite en Coahuila como “un cártel”.

El mandatario estatal afirmó que los hechos referidos en el trabajo periodístico ocurrieron en el pasado y no corresponden a la realidad actual de las corporaciones policiales coahuilenses en las cuales no se tolera la existencia de malos policías.

“Este gobierno no tolera ni tolerará ningún mal comportamiento por parte de los elementos, y menos que vulneren los derechos de la ciudadanía. Del año 2018 a la fecha hemos destituido a un total de 47 elementos por alguna queja presentada y resuelta ante la Comisión de Honor y Justicia”, aseguró el titular del Ejecutivo estatal.

Sin duda es necesario precisar que el reportaje difundido por el periódico El Universal se refiere a hechos ocurridos en sexenios anteriores, respecto de los cuales se recogen testimonios de elementos que formaron parte de las corporaciones policiales señaladas.

Sin embargo, más allá de que se trate de hechos ocurridos en el pasado, si existiera la sospecha de que estos configuraron delitos que aún no han prescrito, o cuyas repercusiones siguen lastimando a personas concretas en el presente, resulta necesario investigarlos.

Y esto es así porque la mejor forma de garantizar que conductas similares no se registren nuevamente o, peor aún, vuelvan a convertirse en el estándar de conducta de los cuerpos de seguridad, es perseguir y castigar a quienes hubieran abusado en su momento de las facultades que les fueron conferidas.

En otras palabras, lo importante del reportaje publicado no es cuándo ocurrieron los hechos señalados, sino las consecuencias de los mismos y si estos se tradujeron en la comisión de delitos.

Cabría esperar entonces algo más que el deslinde –correcto, por lo demás– realizado ayer por el mandatario estatal. Porque a todos debe complacer que en el presente los elementos de las fuerzas de seguridad observen una conducta ajustada a derecho, pero también debe preocuparnos que en el pasado la realidad haya sido distinta.

En este sentido, la regla es simple y precisa: para que el pasado no vuelva a repetirse lo más importante es no olvidarlo y por ello no basta que hoy la conducta sea distinta. Además de eso, es indispensable que se investigue a quienes no actuaron con apego a la legalidad en el pasado.