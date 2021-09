Politicón: Agua saludable

I. AGUA SALUDABLE I

Quienes siguen de cerca el desarrollo del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que desde hace tiempo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, advierten que el tema de los amparos, lejos de resolverse con la presión que se está ejerciendo sobre la asociación “ProDefensa del Nazas” –a la que le han echado montón–, podría emproblemarse aún más en los próximos días porque alguien aconsejó a los promotores del proyecto que adelantaran la renovación de las mesas directivas de los módulos de riego.

II. AGUA SALUDABLE II

La intención del adelanto sería elegir directivas afines a la 4T, que garantizarían la aprobación de los acuerdos necesarios para ceder parte de los derechos de agua. El problema, se comenta, es que el periodo para el que fueron electas las actuales mesas directivas vence hasta marzo de 2022 y, debido a ello, hay quienes andan buscando abogados para interponer amparos en contra de las convocatorias que ya andan circulando. Veremos cómo se resuelve este enredo cada vez más enredado.

III. OJO

Mucho ojo debe poner el cirujano Roberto Bernal en el Hospital General “Salvador Chavarría”, de Piedras Negras, donde acaban de recontratar a un oncólogo que tiene acusaciones por acoso sexual contra, al menos, una mujer que realiza su internado en esa institución. Derivado de eso, el médico señalado dejó su cargo, pero todo indica que a la dependencia del doctor Bernal se le olvidaron los antecedentes y permitió el regreso de esta persona acusada por la joven internista, lo cual provocó una investigación que confirmó sus dichos, o al menos eso se informó.

IV. PREGUNTAS

Con Julio Garibaldi, nuevo director en el hospital, parece que todo se olvidó con el regreso del especialista. La afectada y sus familiares se preguntan ahora dónde quedaron las políticas de protección y las decisiones tomadas por la anterior dirección, y que si en realidad la separación del médico fue temporal para taparle el ojo a la opinión pública. Externaron su preocupación de que este individuo siga atendiendo mujeres y laborando con toda la impunidad y respaldo de los directivos.

V. INDUCCIÓN

Duros los jaloneos y las patadas que se están dando en el PAN Coahuila que comanda Jesús de León, pues ahora que decidió eliminar (expulsar) a sus opositores internos... perdón, a militantes desleales, los panistas se andan quejando que a través de cursos de “inducción” disfrazados está llenando el partido únicamente con gente de su grupo político y del secretario general, Luis Aguirre. Todo, según esto, con miras en la renovación de la dirigencia estatal, para la que al menos dos grupos que buscarán arrebatarle la batuta a Chuy aún están esperando la convocatoria.

VI. ENSEÑANZAS

Doctrina, comunicación política e introducción al partido es lo que juran “enseñar” en las dichosas actividades de inducción a los participantes, quienes después de aprobarlas son afiliados. El asunto es que los panistas de cepa advierten el detalle de que a Chuy y su camarilla se les “pasa” invitar a los cercanos a liderazgos incómodos para los inquilinos de El Rosario. Los números ya no le dan a De León y por eso quiere sumar gente. Difícil la tiene el grupo lagunero y no desde hace poco.

VII. PREVENIDOS

A falta de rating –y ahora a falta de chamba–, el exdiputado federal Diego del Bosque quiere sorprender a quien se deje con eso de que gracias a sus gestiones las autoridades ambientales cerrarán una tratadora de residuos industriales en General Cepeda. Para quienes no lo saben, dicha empresa fue auditada el año pasado por la Profepa, quien le contestó a Del Bosque que no había ninguna irregularidad. Lo raro es que el hoy aspirante a delegado federal sólo la emprende contra una de las compañías y no faltará el malpensado que crea que otras lo están patrocinando.

VIII. SESIÓN

Ayer se efectuó la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura, que será la número 65. Anote que el coahuilense y exgobernador Rubén Moreira fue electo presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio. En estos trabajos iniciales también rindieron protesta todos los inquilinos de San Lázaro durante al menos los próximos tres años. Por Saltillo, Jaime Bueno fue uno de los pocos que no se olvidó cómo fue que llegó a esa posición.

IX. CITA

Que el hombre del Stetson, Armando Guadiana, ya pidió cita con el gobernador Miguel Riquelme para ir amarrando la cristalización del Tren Coahuilteca, obra que se ha dicho que beneficiaría a unos 200 mil usuarios en la Región Sureste. Se ha señalado que en esta etapa sólo se espera que se concreten los estudios de factibilidad y, ya con papelito en mano, se abrirá el tema a los demás niveles de Gobierno. La cuestión es que se necesita una coordinación que deberá darse como relojito, a fin de que los trabajos empiecen pronto y no vayan a estarse atorando.