I. FIESTECITA

Bien dicen que a cada santo se le llega su fiestecita. Así sucedió con “El Bronco” Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León, a quien le echó guante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el tema de las “broncofirmas”, cuando compitió como candidato a Presidente de la República. Se nota que el ganador de la contienda perdona, pero no olvida, y mucho menos olvida esas exhibidas que le dio “El Bronco” en los debates. Pero Jaime pudiera no estar solo tras las rejas porque hay varios coahuilenses señalados de colaborar con el desorden financiero: María de los Ángeles Errisúriz, Noé Garza y hasta Ramón Oceguera estarían en capilla.

II. ÍNDICE DE FUEGO

En el caso de Errisúriz, se llevó al menos a seis personas más de Coahuila, a quienes puso en puestos claves para el manejo de toda la Secretaría de Educación, de donde salieron contratos millonarios para gente afín a “El Bronco”, pero también hay un pariente cercano de Noé que está en la fila de los señalados con el índice de fuego por quienes le aconsejan al oído al gobernador Samuel García.

III. EL QUE CALLA, OTORGA

Para no meterse en camisa de once varas, Leopoldo Santillán, prefirió aplicar el refrán de “arrepentidos está lleno el cielo”. Resulta que el delegado del Seguro Social en Coahuila andaba muy entrón en eso de dar una explicación sobre el tijeretazo de más de 263 millones de pesos, que aplicaron dieron “desde arriba” al presupuesto del 2021, principalmente en el área de adquisiciones. Sin embargo, pasó el tiempo y algo lo hizo recapacitar y no fijar postura. Lo malo es que la ciudadanía se quedó con la impresión de que sí hubo afectación por el recorte. Que no se olvide: el que calla, otorga.

IV. INICIATIVA POPULAR

Que Santiago Quiroz, Guillermo Ponce Lagos y Héctor Gil Müller presentaron una iniciativa popular en el Congreso Estatal para reformar el artículo 27 de la Ley que Establece el Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados. El objetivo no es meter la cuchara en la relación de abogados con clientes, sino regular por esta vía la participación y honorarios de los abogados en asuntos de métodos alternos para la solución de controversias.

V. TIJERA EN MANO

Que en toda La Laguna, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, no está dejando títere con cabeza. Están realizando cortes de energía a todos los productores agrícolas: van más de 200 en unas semanas. Si no hay pago no hay energía, pero los productores se quejan de que nomás no completan y preguntan dónde están los apoyos del Gobierno Federal. Por si esto fuera poco, a la gente de la CFE se les han unido elementos de la Policía Municipal enviados por el alcalde Jonathan Ávalos. Los policías son acusados de hostigamiento hacia los productores, quienes tratan a toda costa evitar los cortes. Total que se vive un caos.

VI. SIGUIENTE OBJETIVO

“El Transparente” César Flores no quita el dedo del renglón. Ahora su objetivo es Mario Dávila. César lleva tres administraciones al hilo criticando, señalando e incluso interponiendo denuncias por presunta corrupción, pero ninguna le ha dado resultado. Veremos cómo le va con el médico Dávila, quien aparentemente limpió la casa de la gente de Alfredo Paredes, pero aún le queda todavía meter bien la escoba en los rincones.

VII. SEGURIDAD DA RESULTADOS

Para el gobernador Miguel Riquelme el hecho de que los 38 alcaldes de Coahuila decidieron entrarle al convenio de colaboración en seguridad y mando único fue lo mejor que pudo haber pasado. El mandatario estatal habló sobre la seguridad en la región Carbonífera y recordó que nuevamente la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación, lograron impedir la incursión de grupos de la delincuencia a territorio estatal en el norte. La coordinación con los municipios está redituando en tranquilidad en carreteras y localidades, sin embargo, hay que seguir invirtiendo en este rubro.

VIII. ESPERArán

Y de temas de seguridad hablando, el fiscal Gerardo Márquez anticipó que estarán pendientes de lo que suceda con Juan Gerardo Treviño, conocido como “El Huevo”, en Estados Unidos, para así proceder por los delitos que se le imputan en la entidad. Al líder criminal se le acusa en la entidad de homicidio doloso, secuestro y terrorismo, luego de la irrupción en Villa Unión, en noviembre de 2019. Mientras tanto, la Fiscalía no quiere sorpresas, por lo que ya están reforzando el blindaje en la parte norte de la entidad.

IX. HAY CAMBIO

Para este día está previsto que se anuncie el cambio en la dirección general del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila AC. Dejará el cargo Alejandra Wade Villanueva, y entrará en su relevo Sara Martha Arizpe Ramos, quien estaba en la Coordinación de Relaciones y Desarrollo del ITESM Campus Saltillo. Tanto Alejandra como Sara son perfiles de mujeres preparadas. De Sara destaca que en su paso por el ITESM organizó eventos no sólo para la institución, sino algunos que fueron en beneficio de la sociedad, como la iniciativa “Nos cuidan, los cuidamos”, en la cual egresados de diferentes universidades se unieron para ayudar a médicos y enfermeras durante la pandemia.