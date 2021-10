I. RESTABLECIDOS

Algunos políticos y empresarios que fueron víctimas de hackeo de su cuenta de WhatsApp en los últimos días -incluso algunos tuvieron que cambiar de teléfono, para ya no tener la duda de si estaban viendo sus conversaciones o no-, dicen entre broma que ojalá la caída de la aplicación de Mark Zuckerberg sea positiva. La esperanza es que cuando WhatsApp, Instagram y Facebook se restablezcan, ya no tengan tantos “hilos colgados”, es decir, que no haya pájaros en el alambre. Las personas que han sido hackeadas prefieren cambiar de celular a interponer denuncia, porque es una pérdida de tiempo, porque son los mismos, dicen. ¿Será?

II. AL VERDE

Sin echar campanas al vuelo, porque el tema es arriesgado, Coahuila llegaría de nuevo a Semáforo Verde después del 14 de octubre si la tendencia de contagios continúa a la baja. En resumen fue lo que dijo el gobernador Miguel Riquelme en Torreón. Allá también el Secretario de Salud dio a conocer las cifras oficiales de contagios en escuelas y llama la atención que es un número bajo en nivel profesional. ¿Será porque este grupo de edad ya está vacunado en su mayoría?

III. EL SUCESOR

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Coahuila votó por mayoría para elegir a Juan Carlos Guzmán Escobedo, como sucesor de Adolfo Von Bertrab, quien hoy deja el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del mismo Sistema. El misterio es qué cualidades anticorrupción le encontró la Comisión a Guzmán para hacerlo integrante del CPC, porque en toda su vida ha trabajado en el área financiera, contable o administrativa del sector público. De hecho, Juan Carlos deja la dirección de Administración del Tribunal Electoral de Sergio Díaz, para irse al CPC. Con razón, allá en La Laguna hay voces discordantes sobre el discurso oficial de la Comisión de Selección.

IV. SEGUNDA DOSIS

Que la administración estatal de Miguel Riquelme, seguramente vía secretaría de Salud de Roberto Bernal, ha hecho las gestiones necesarias para que a los profesores de Coahuila les sea aplicada una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo no hay respuesta todavía y el gremio magisterial sigue inquieto. Basta recordar que la vacuna Cansino, aplicada a los docentes, es originalmente de una dosis, pero en Estados Unidos no pasó las pruebas de calidad.

V. PAROS TÉCNICOS

Al igual que en la Sureste, también la región Norte, en los municipios de Acuña, de Roberto de los Santos, y Piedras Negras, de Claudio Bres, hay preocupación por los paros técnicos que puedan presentarse entre proveedores de la industria automotriz. La tardanza de los llamados “chips” o semiconductores está provocando que empresas como la firma San Luis Rassini, una de las más importantes de Latinoamérica, esté evaluando irse a paro técnico. El detalle es que al menos 500 familias quedarían con menos ingresos, porque San Luis tiene 2 mil trabajadores por aquella región y se evalúa que una cuarta parte se mantenga en casa. Complicado el panorama.

VI. REFORMA ELÉCTRICA

El diputado federal, Jericó Abramo, colocó en redes sociales que analizarán de manera responsable la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Sobre todo que se mantengan las tarifas y no se eleven, pero que además se cuide el medio ambiente y se garanticen también precios justos para la industria y el comercio. Cualquier voto, a favor o en contra, debe estar bien justificado, porque Juan Pueblo anda muy quisquilloso.

VII. UN RETO

La mentada “crisis migratoria” no sólo ha significado un reto y gasto para los municipios de Acuña y Piedras Negras, además de la administración de Miguel Riquelme, sino también un reto para autoridades como la Fiscalía General de Gerardo Márquez, y Seguridad Pública de Sonia Villarreal. Los mentados “coyotes” tienen el descaro de ofertar sus servicios en redes sociales para que los contacten desde cualquier parte del mundo. Si bien la FGR y Seguridad Federal no están haciendo su chamba, entonces desde aquí debería empezar a combatir los delitos derivados de la migración. Que la Policía Cibernética se meta de lleno en ese asunto, y no en otros, relacionados más con la política.

VIII. INICIA

Formalmente la entrega recepción del Ayuntamiento de Saltillo comenzó entre Manolo Jiménez y Chema Fraustro. El proceso a decir del alcalde entrante va a fortalecer diferentes áreas, pero también el Plan de Desarrollo, en el cual ya se está trabajando. Ese plan contempla las propuestas de todos y va en sintonía con la administración del gobernador Miguel Riquelme y los ejes rectores de su estrategia estatal.

IX. SEÑALES DE VIDA

En donde no más no dan señales de vida es en la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Coahuila. Luisa María Alcalde debe venir a poner orden, y sobre todo una cabeza visible y formal -entiéndase un nombramiento-, para saber con quién se van a dirigir empresarios, sindicatos y trabajadores. Los accidentes de la región Carbonífera en las minas dejan en evidencia a la STPS Coahuila, por su corto alcance. Es fecha que algunas de las viudas de la mina Micarán -en donde ocurrió un derrumbe en junio- no habían obtenido los beneficios derivados de la muerte de sus parejas.