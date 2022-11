LOS ALIADOS La alianza PRI-PAN en Coahuila (en la que también va el PRD, pero nada más de relleno) son ya pocas las incógnitas que faltan por despejar. Una de ellas es cuál de los grupos internos del albiazul resultará el ganón con las posiciones que les cederán los que llevan el timón de la nave, es decir, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y Rodrigo, “Rigo”, Fuentes. Quienes poseen información de primera mano afirman que, para empezar, a los panistas solo les alcanza para reclamar dos o tres candidaturas en la pista legislativa y de ellas dos serían en los distritos con cabecera en Monclova. Si el pronóstico se cumple, no cabe duda que el grupo con más poder en el ala albiceleste sería el que encabeza el ex alcalde monclovense Alfredo Paredes, quien no por nada se ha convertido en uno de los promotores más activos para que, pese a las desavenencias a nivel de dirigencias nacionales, aquí se concrete la coalición. Por lo demás, se dice en los corrillos partidistas, la coalición se limitará al territorio legislativo y difícilmente habría posiciones en el futuro gabinete para los panistas. Y a todo esto, ¿le tocará algo a los perredistas? Publicidad

LOS MORENOS Por una razón que resulta difícil de comprender desde fuera, los morenos no quisieron, al menos hasta ayer, revelar la lista de inscritos en el proceso para seleccionar a su candidato... ¡perdón!, coordinador de los comités de etcétera y etcétera... Sin embargo, voces informadas al interior del morenismo aseguraban que, al cierre del período de registro, había –agárrese bien de la silla– ¡62 aspirantes anotados! de los cuales, como se sabe, los más visibles son Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Luis Fernando Salazar. Ya se sabe también que Reyes Flores decidió no participar en esta pasarela por aquello de que no necesariamente quien sea designado Coordinador será el candidato. Entonces, ¿de dónde habrán salido los otros 59 nombres? Desde luego, hace falta que la especie se confirme, pero tampoco habría por qué ponerla demasiado en duda, pues en el caso del Estado de México, la Comisión de Elecciones que preside Mario Delgado recibió 67 solicitudes de registro en las que había de todo. Más allá del número de inscritos, lo que sigue es que se revisen las solicitudes y se revele el listado de quienes pasarán a medirse en una “encuesta de reconocimiento”.

EL RESTO Publicidad Aunque no se conoce el listado completo de los inscritos en el proceso interno de Morena, una cosa que sí se confirmó ayer es que el nombre del líder estatal de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, no figura entre los pretensos y eso ha hecho desaparecer, de manera definitiva, cualquier posibilidad de que ambos partidos caminen juntos en el proceso electoral del año próximo. La decisión de los udecistas, se afirma, se basó en el hecho de que la convocatoria morenista “se cerró” exclusivamente a militantes de dicho partido y hasta ahora no se ha manifestado ninguna voluntad por tratarlos como auténticos aliados. Por otro lado, quienes observan el proceso local desde la capital de los temblores aseguran que casi es un hecho la alianza naranja con Movimiento Ciudadano, posibilidad en la cual se encuentra muy involucrado el veracruzano Dante Delgado, quien está valorando seriamente las encuestas que ha ordenado y le darían a una eventual candidatura de Lenin Pérez un atractivo porcentaje de intención de voto, aunque todavía falta por resolver el tema de la paridad de género, pues en Edomex el MC tiene un buen candidato que quiere competir allá.