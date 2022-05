POLITICÓN: A TEMBLAR

Históricamente se ha dicho en México que, cuando un funcionario público trata de “tranquilizarnos”, diciendo que no nos preocupemos por tal o cual fenómeno, lo recomendable es... ¡entrar en pánico! La consigna viene “como anillo al dedo” -nunca mejor dicho- en el caso del subsecretario Hugo López-Gatell, quien ayer salió a pedir que nadie se agobie por el brote de hepatitis infantil aguda que ya registra casos en México, pues “no parece ser una enfermedad de rápida propagación”. El problema es que algo similar dijo en su momento sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

Subraye usted en el calendario -nomás por no dejar- el nombre del mes que se encuentra entre julio y septiembre. ¿Por qué? Porque según los enterados -pero los muy, muy enterados-, en agosto va a ocurrir “el evento” que determinará la forma en que se desarrollará la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar? Pues los que tienen detalles nada más no sueltan prenda, pero aseguran que el suceso -a lo mejor provocado por los calores de la canícula- serán de tal relevancia que incluso impactará en la sucesión gubernamental de Coahuila.

Llamó la atención la propuesta que la morenista Lizbeth Ogazón planteó desde la tribuna parlamentaria: que a todos los alumnos coahuilenses -de primaria a preparatoria- se les entregue cada mes un vale canjeable por un libro nuevo de su elección, de tal manera que el sistema público de educación les proporcione, al menos, 12 libros al año. El problema es que, de prosperar la iniciativa, en todas las casas comenzarían a crecer las colecciones de libros nuevos que se quedarían así, sin estrenar, pues el punto no es el acceso a los libros sino la falta de vocación por la lectura.

Pero de mejor ánimo aún estaba -al menos ayer- el encargado del Oxxo que se ubica en la rotonda de la colonia Saltillo 2000, pues los asistentes al -enésimo- evento de la “gira de agradecimiento” de Ricardo Mejía Berdeja le hicieron, ya no digamos el día, sino el mes. Y es que conforme a la austeridad republicana, a los asistentes al mitin... ¡perdón!, a la asamblea informativa, no les dieron ni una botellita de agua. Y tal vez nadie se hubiera quejado, pero el programa incluía 18 oradores y el candidat... ¡perdón!, el subsecretario, se colgó más de una hora echando rollo... ¡y con este calorón!

VIII. ÉXODO

Tal como ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, al inicio de “la guerra” contra el narco, todo el que puede busca hoy un lugar con mejores condiciones de seguridad para mudarse. Y de acuerdo con un amplio reportaje que publica hoy la revista Proceso, uno de los destinos favoritos de muchos mexicanos con posibilidades es España, a donde se están moviendo no solamente los poseedores de grandes fortunas, sino también empresarios jóvenes a quienes no convence eso de que “ahora las cosas son diferentes” porque los crímenes “ya no los comete el Estado”.