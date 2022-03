I. ADIÓS FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Quien anda de un fuerte “Mírame y no me toques” es el dirigente, dueño y mandamás de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Lenin Pérez. Hoy el Instituto Electoral, de Gabriela de León, someterá a votación -por puro protocolo- el acuerdo para que no sólo le cancelen las prerrogativas -dinero contante y sonante- de este año, sino también para que devuelva lo que ya le ...