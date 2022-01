POLITICÓN: AMARGO...

I. AMARGO

Sería la próxima semana que por fin, la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, muestre el borrador del convenio de colaboración con los estados para la regularización de los autos “chocolate”, por cierto, chocolate que pudiera ser más amargo que dulce. Y es que el desembolso de los saltillenses para nacionalizar su vehículo y luego hacerlo circular con todas las de la ley, será mucho más de los 2 mil 500 pesos que, se sabe, costará el pago del derecho federal. Súmele gastos por el traslado hasta la frontera norte, honorarios aduanales, erogaciones por trámites y papelería diversa. Sígale...

II. HAY MÁS...

Con todo lo anterior, dicen los que saben, bajita la mano, ya irían 10 mil pesos. Pero eso no es todo; una vez legalizada la unidad, para circular con todas las de la Ley, hay que cumplir con los impuestos de control vehicular y el plaqueo estatales. Los que le saben en la Administración Fiscal General, dicen que un auto con más de 10 años de antigüedad, pagaría 2 mil pesos; de menos años serían 3 mil 400. Entonces, según Pitágoras, el total andaría entre 12 mil y casi 14 mil pesos. Así el asunto.

III. CUMBRE I

El alcalde José María Fraustro anunció ayer la Cuarta Cumbre Nacional Metalmecánica 2022, que se pretende concretar negocios por 7 mil 500 millones de dólares. Lo que no se dijo en la presentación fue que el evento originalmente se haría en Monterrey, según reveló luego René Mendoza, coordinador nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México, quien resaltó las gestiones del alcalde para que finalmente se realizara en la capital coahuilense. Entonces, Chema jaló la Cumbre para acá. Se espera que asistan proveedores de 18 estados. Nada mal.

IV. CUMBRE II

Y de veras que atraer esta actividad de negocios a Saltillo no es menor, en un contexto donde el transporte comercial desde Asia se ha encarecido de 2 mil 500 a 11 mil dólares por contenedor y que la industria metalmecánica, la más importante del país, está buscando proveeduría nacional. A todo esto, agréguele la millonaria derrama de los dos mil asistentes que se esperan y que habrán de consumir en hoteles, restaurantes, comercios en general y, ya andando por acá, en turismo.

V. SOLIDARIDAD

Luego de que le comentábamos el limitante que está representando para los planteles escolares el vandalismo en la entidad para un adecuado regreso a clases, se supo que la sociedad civil en general le está echando la mano a la Secretaría de Educación, en algunos casos, incluso con recurso, y las más de las veces, con trabajo para la reparación de instalaciones. Rafael González, delegado de la sección 5 del SNTE, y quien ha estado en varios estados de la República, se ha sorprendido por el nivel de la solidaridad de los coahuilenses, que no ha visto en otros lados.

VI. TORMENTAS

Al que se le podrían venir más tormentas es al ex alcalde Jorge Zermeño. Se supo que Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública de Torreón, que preside el regidor Luis Cuerda, bateó el informe financiero del cuarto trimestre del 2021, es decir, el del cierre de la pasada administración. Simple y sencillamente los números no les cuadraron a los ediles, pues hay alrededor de 220 millones de pesos que no se descifró dónde quedaron. Así que se pueden venir más vendavales de los que ya hay.

VII. UN AÑO

Mañana cumple un año monseñor Hilario González como Obispo de la Diócesis de Saltillo. Ha sido un año difícil para el jefe católico, primero por el normal proceso de adaptación a una nueva comunidad; pero también porque González ha desarrollado el 100 por ciento de su labor pastoral en medio de la pandemia de COVID-19, con las consecuencias que esto acarrea: la ausencia de fieles en los templos, por ende, menos colecta económica y además los contagios y muertes entre sacerdotes. Ayer falleció por el coronavirus el padre César Boone, de Monclova.

VIII. GASTO

El Observatorio Laguna puso el dedo en la llaga y subrayó que de los 56 mil 888 millones de pesos que el Gobierno de Coahuila gastará en 2022, 2 de cada 3 pesos se irán al pago de la nómina, de subsidios y de ayudas sociales, o sea, más o menos un 66 por ciento. En tanto, un 15 por ciento se usará para transferencias a municipios; un 10 por ciento para la deuda pública y un 6 por ciento para inversión. El resto está entre servicios generales, materiales y suministros y bienes muebles e inmuebles.

IX. IMPOSICIÓN

Que Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, anda que no la calienta ni el sol, y no por el frío, sino porque le impusieron a colaboradores muy cercanos al anterior director Iván Márquez. Cuando Rodarte llegó al instituto hizo una limpia y, obvio, despidió a la gente de Márquez, pero, dicen que por órdenes de Mauro Sánchez, secretario técnico, a algunos los reincorporaron, entre ellas, a una prima de Iván, que estuvo de aviadora toda la administración. Márquez quiere seguir decidiendo, pero su gente manchará la nueva administración en este instituto.