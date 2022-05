POLITICÓN: ANILLO

I. ANILLO

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso de moda eso de aprovechar las malas noticias para sacar ganancia política, todo el que puede le imita. O ese parece ser el caso de los directivos de Altos Hornos de México que ahora, según se comenta en la capital del acero, usan a su favor las tropelías cometidas por sus ejecutivos Fernando Monroy y Germán Cepeda -a quienes acusan de haberles birlado 250 millones de pesos. ¿Cómo? diciéndole a los proveedores, a quienes tienen dos años “a pan y agua”, que nada más que recuperen el dinero robado, les pagan.

II. CONMOCIÓN

Más que trágico el incidente ocurrido ayer en el entronque de la carretera 57 y el camino a Huachichil. En particular por el deceso de tres menores de edad y de la pareja integrada por Jazmín Abileth Ruiz Moncada y Salvador Sánchez Ruiz, quienes apenas hace tres meses habían contraído nupcias. La noticia ha sacudido las redes sociales y generado miles de reacciones de solidaridad y condolencias para las familias de las víctimas.

III. ¿DESTAPE?

Parece que, ahora sí, al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, ya le soltaron la rienda... ¡perdón!, ya se animó a hacer explícita su aspiración a la gubernatura del Estado en 2023. Y es que ayer, en un video de 108 segundos, el funcionario federal literalmente se destapó y casi dejó entrever su slogan de campaña: “vienen buenos tiempos para Coahuila”. El mensaje, que inició como un “reconocimiento” al Presidente por el incremento salarial a los maestros rápidamente trasmutó en discurso de campaña dirigido al gremio magisterial de Coahuila.

IV. ¡DESTAPE!

Y ya encarrerado, el funcionario federal de una vez se apropió de los “movimientos” registrados en la Canacintra Coahuila Sureste -y el turbulento arribo de Eduardo Garza Martínez a su dirigencia-, así como el ocurrido apenas el fin de semana pasado con la elección en la Unión Ganadera de Coahuila, donde las huestes de Joaquín Arizpe y Fernando Cantú siguen confrontados y ninguno parece estar dispuesto a darle tregua al rival.

V. ¿HABRÁ ALIANZA?

Los que no parecen nada convencidos de caminar en alianza con el priismo coahuilense -aunque en el búnker de Rigo Fuentes se asegure que ya es un hecho- son los panistas comarcanos. Basta ver, por un lado, que a la dirigencia panista no le corre ninguna prisa por definir su método de selección de candidata -o candidato- y, por el otro, que algunas de las figuras visibles del panismo -como Guillermo Anaya, Rodolfo Walls o Esther Quintana- se les ha recrudecido el sentimiento anti priista en las últimas semanas. Y así, pues no se ve por dónde pueda llegar el acuerdo.

VI. ELLA SÍ VA

Y mientras los albiazules andan dubitativos, a quien se le hace tarde para entrarle a la alianza es a la líder moral del perredismo coahuilense, Mary Telma Guajardo, para quien la combinación de colores a nivel local constituye algo muy normal porque el PRD “siempre ha sido un partido aliancista”. Nadie dudaba que el PRD estaría en la alianza, pero ciertamente no es el partido del que el PRI más necesita el “sí” en este momento.

VII. MANAZO Y SOBADA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún encabezada por Arturo Zaldívar, parece que ya le encontró el modo a eso de estar bien con Dios y con el diablo. Porque un día le da un “manazo” a la 4T y al otro le soba le espalda. Ayer, por ejemplo, tocó sobada y la Corte le concedió al Gobierno Federal el que mantenga “en reserva” la información relativa a los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Así, la información de dichos contratos no podrá ser conocida hasta el 2025, es decir, hasta un año después de que concluya la actual administración.

VIII. MANAZO Y SOBADA II

Pero además de “congraciarse” con la 4T, la SCJN logró con el fallo de ayer una carambola de dos bandas porque, además de darle la razón al Presidente, le da un revés al INAI, de Blanca Lilia Ibarra, uno de los “organismos neoliberales” a los que el titular del Ejecutivo les ha declarado la guerra y combate de forma cotidiana en “La Mañanera” porque “no hacen nada a favor del pueblo”.

IX. ASESORÍA

La administración de Román Alberto Cepeda, en Torreón, arrancó ayer el programa “Simas en tu colonia”, una iniciativa que busca cumplir la promesa del titular del Simas, Lauro Villarreal, de resolver el problema del agua en la Perla de la Laguna antes de que finalice este año. La empresa se ve complicada, sobre todo porque es mucho lo que hay que arreglar y no necesariamente se cuenta con el conocimiento especializado sobre para definir una estrategia exitosa. Por ello, no faltó quien le recomendara al edil torreonense que no batalle y venga a Saltillo para asesorarse con Agsal.