POLITICÓN: ANTECEDENTES

I. ANTECEDENTE I

En Coahuila podría surgir el antecedente a nivel nacional para que los pensionados del IMSS por viudez, edad avanzada, cesantía e invalidez que perciban la cuantía mínima, tengan la oportunidad de duplicar su ingreso por una malinterpretación y omisión en la ley. El ex alcalde de San Buena, Óscar Flores, trae decenas de casos a quienes los tribunales laborales les dieron la razón y sólo están a la espera de que la sentencia quede firme. Hace años, el caso fue presentado a Javier Guerrero, entonces Secretario General del IMSS, pero el sampetrino nomás no les hizo caso.

II. ANTECEDENTE II

La idea era resolver el caso administrativamente, sin tener que recurrir a las demandas, pero al no haber respuesta, se inició por la vía contenciosa. Dicen los que saben que las pensiones se deberán elevar de unos 2 mil 800 a casi 6 mil pesos, lo que pegaría a las finanzas del instituto, pues en el País hay, aseguran los enterados, poco más de 6 millones de personas reciben la cuantía mínima. El asunto lo retomó “La Pólvora” al fallecer su hermano de COVID-19, quien era el abogado de los demandantes.

III. A COLOMBIA

La que se fue a Colombia es Gabriela de León, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. La consejera fue invitada por Transparencia Electoral, ONG argentina que promociona elecciones equitativas en América Latina, para que participe como observadora internacional en la elección de congresales, que es lo equivalente a los diputados federales y senadores en México. Aprovechando la vuelta, de León se llevó al país sudamericano unos “ejemplares” de la urna electrónica, para compartir las experiencias con ellas y, obviamente, presumirlas a las autoridades.

IV. PIAN PIANITO

Y en el tema de consejeros electorales andando, pian pianito avanza el proceso del INE para elegir al hombre o la mujer que a partir de noviembre asuma la presidencia del IEC. Son 52 personas las que se anotaron inicialmente, pero aún se espera que el instituto analice con lupa cada uno de sus expedientes para ver si cumplen con los requisitos de la convocatoria. De acuerdo a la experiencia, normalmente, las listas son “rasuradas” por las rigurosas huestes de Lorenzo Córdova. Veremos ahora.

V. INVERSIONES

Desde Austin, Texas, fueron reportados ayer Mario Mata y Gerardo Berlanga, para más señas, director de Fomento Económico de Saltillo y secretario de Inversión Pública Productiva del Estado, respectivamente. Ambos funcionarios coahuilenses tienen el encargo de atraer inversiones a la localidad, esto en vísperas del SXSW, un evento de gran valor para el emprendedurismo de la región. Como se sabe, Austin y Saltillo tienen una relación cercana, luego del hermanamiento que se tiene desde hace años. Veremos qué resultados traen

VI. VOLUNTAD

Capufe y su directora Elsa Julita Veites Arévalo no pueden quejarse de que, hay, y muchas, propuestas para solucionar “por mientras” el problema en Los Chorros. A los reductores, la más reciente lanzada por la diputada doméstica Edna Dávalos, conocedores del tema añadieron la implementación de un carril exclusivo y horarios para tráilers, en tanto llega una solución de fondo. En suma, hay proyectos, lo que no hay, es voluntad. El fin lo justifica: proteger la vida de miles de usuarios. ¿O no?

VII. IGUALDAD

El rebaño legislativo, que pastorea Lalo Olmos, lanzó la señal a la UAdeC, a la UANE y al colectivo “Mujeres Dueñas de Nuestra Historia” para firmar un convenio de colaboración para echar a andar un proyecto que identifique en la legislación los retos pendientes para lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La firma se concretó en el Palacio Legislativo de Coss, donde se apersonaron los rectores Salvador Hernández Vélez y Jorge Verástegui, así como la magistrada Sandra Rodríguez Wong, quien es representante del citado colectivo.

VIII. REDES

En un auténtico tik toker se han convertido Fernando Rodríguez, presidente de la asociación civil México Avante, y a quien debe de ir anotando como seguro candidato sin partido a la gubernatura de Coahuila. Un video que aparece en esa red social ha recibido casi 15 mil “likes”. En el material habla del abuso de empresas usureras, una de ellas la del propietario de TV Azteca. El abogado y empresario expone la experiencia de miles de familias afectadas por este tipo de prácticas.

IX. TEMORES

Desde Sabinas se dice que en el PRI hay temores fundados de que las cosas no pinten bien electoralmente, ante el flojo inicio de la administración municipal. Hay quien duda si quien gobierna en esa localidad es Diana Haro o si el verdadero poder tras el trono es su esposo Eleazar Villarreal Willars, quien también es subsecretario de Gobierno para la Región Carbonífera. Desde Saltillo, hay quienes ven que Diana y Charo no han tomado las decisiones correctas e inclusive no están cumpliendo con solicitudes que vienen desde la capital del Estado, por lo que dicen que están echando a perder el trabajo político y alianzas acordadas. En lugar de hacer equipo, están sacando rencores y enojos, o al menos eso es el que se dice. ¿Enderezarán el rumbo?