POLITICÓN: ARCAS

I. ARCAS

Con eso de que cada vez llegan menores recursos a las arcas estatales para distribuir entre el Gobierno de Coahuila y los municipios, además de los poderes, organismos autónomos y demás, Blas Flores, secretario de Finanzas, anda pensando cómo equilibrar el gasto para cerrar el año. Basta recordar que al final del año es un derecho de los trabajadores, sean funcionarios públicos o de la iniciativa privada, el aguinaldo. De tal manera que si la administración estatal no cuenta con lo suficiente para cumplir, va a tener que recurrir al préstamo, como ya se anticipó.

II. ¿EXISTE LA TORTURA?

No hay explicación alguna de por qué la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Hugo Morales, y la Nacional (CNDH), Rosario Piedra, nunca se pronuncian sobre quejas de tortura de policías de los tres órdenes de gobierno. ¿Acaso ninguna organización civil está interesada en investigar? En los juzgados un día sí y el otro también hay detenidos que se quejan de haber recibido tratos crueles y denigrantes para hacerlos confesar algún tipo de delito. ¿De verdad, es tanta la incapacidad de las autoridades como para irse por torturar para obtener un culpable? Se queda de tarea.

III. INTERESES OSCUROS

El proyecto Agua Saludable para La Laguna, una prioridad para la administración de Andrés Manuel López Obrador, tiene muchos asegunes. A decir de Julián Mejía Berdeja -le suenan los apellidos relacionados con un funcionario federal-, del Grupo Renacer Lagunero todavía hay grupos opositores que quieren su tajada. Lo principal para lograr el proyecto ya está definido, que es el presupuesto, pero la extrañeza es que existan aún intereses bastante oscuros. No se trata de que se luzca AMLO, sino de que por fin, La Laguna tenga agua sin arsénico.

IV. HUELE A GAS

Pues a Tatiana Clouthier, una mujer a quien no le gustan para nada las críticas, y menos que vengan de la iniciativa privada, le anda quedando grande el puesto y está muy obediente ante el Gobierno Federal, que no obstante sea para quien trabaja, siempre se había caracterizado por aventar el arpa si no estaba de acuerdo en algo. El comentario viene a cuento porque la secretaria de Economía, junto con otras dependencias, no ha podido regular el precio del gas en el país. En la región Sureste de Coahuila tanto el kilogramo como el litro andan por las nubes.

V. ¿MAL PRESAGIO?

En Coahuila se vio como un mal presagio la reelección de Marko Cortés al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para el período 2021-2024. Los panistas de hueso colorado, cansados de tanto tropiezo, consideran que Marko podría impulsar la permanencia de Chuy de León en el Comité Estatal. Falta ver qué dicen por la región Centro, en donde ahora está el grupo más fortalecido de azules con Alfredo Paredes y Mario Dávila unidos. El grupo Torreón, si es que quiere apoyar a Chuy para aspiraciones similares a las de Marko, debe estar preparado para perder.

VI. ENTREGA-RECEPCIÓN

La entrega-recepción entre Manolo Jiménez y José María Fraustro, alcaldes saliente y entrante, será a ojos vistos. La Comisión de Enlace creada para el proceso de la entrega de los bienes muebles, inmuebles y demás recursos del Ayuntamiento de Saltillo, tendrá la intervención del Consejo Ciudadano de Contraloría. Parecen cosas protocolarias, pero no. El Consejo Ciudadano de Contraloría tiene un peso específico en la administración y su invitación a participar habla de la transparencia y la rendición de cuentas que ha caracterizado a la administración de Jiménez.

VII. DARLES CUERDA

Ayer Gibrán Ramírez fue a darles cuerda a los acuñenses fieles a la UDC, pero ahora camuflados de morenos. El evento al que convocaron fue para ver los avances de la 4T -¿aún es un misterio saber a cuáles avances se refiere?- y de paso preparar a la gente para el referéndum. Estuvo el diputado federal por rebote, Brígido Moreno, y el ex diputado federal por el PAN -que no se le olvide- Lenin Pérez. ¿Qué saldrá de esta relación de UDC y Morena? Por lo pronto una alcaldía y una diputación federal, sin embargo, los puestos se los han repartido los mismos.

VIII. PARENTELA

Una vez que acomodó a parte de la parentela en Coahuila, la ex primera comadre del estado, Mary Telma Guajardo, ahora anda como integrante de los Congresos Nacionales del PRD. Y es que dicen los amarillos que están en pleno proceso de refundación, un tema pregonado por años. El caso es que Telma pertenece a la Nueva Izquierda del PRD y junto con Chucho Ortega buscan llevar agua a su molino porque ven posibilidades de llegar a algún cargo grande si siguen aliados con PAN y PRI. ¿Y las críticas? Esas no les importan, recuerde que son políticos.