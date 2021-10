POLITICÓN: ARISTAS I

I. ARISTAS I

El asunto de las triquiñuelas en la sección 5, de Rafael González, cometidas por los profes, que sin estar enfermos han obtenido una incapacidad total y permanente, tiene muchas aristas. Obviamente, primero son los millonarios beneficios directos que se llevan, pero además, los actos de corrupción ligados a la prestación. El modus operandi es obtener un crédito de una casa por FOVISSSTE, del Fondo del Ahorro o del Fondo de Ayuda Mutua, y al tener la incapacidad total y permanente, se cancelan los cobros y se quedan con todo el recurso y hasta con la casa pagada.

II. ARISTAS II

Entre algunos de los nombres que podrían estar involucrados en este asunto están José Manuel Rodríguez, conocido como Chito, gente del Comité Nacional encabezado por Alfonso Cepeda; Maricela Cota, ex secretaria de Finanzas de la sección 5 y con juicio pendiente por el desfalco del Fondo del Ahorro, y Rafael Balderas, ex director de Primarias y cercano a Toño Rivas. A todos se les ve igual en bailes que en partidos de futbol o en campañas políticas, sin señas de incapacidad.

III. ¿DEL PRI?

Llama la atención que ningún tricolor, que para eso se pintan solos, ni siquiera haya chistado ahora que al IEC llegaron una consejera y un consejero afines a Morena y al PAN, como lo son Óscar Daniel Rodríguez y Leticia Bravo, el primero asesor de los parlamentarios domésticos morenos y la segunda con claras ligas azules. No vaya a ser que el PRI esté tan tranquilo porque ya tiene asegurado el asiento de la presidencia para el 2022, pues recuerde que el próximo año también habrá un proceso de selección para sustituir a Gabriela de León. Piensa mal y...

IV. RASPADOS

Dicen lo que saben, que más de un funcionario de Torreón saldrá raspado ante las observaciones que han hecho a la administración municipal la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata, y hasta la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ellos están Elías Agüero, director de Cultura. Otro es Antonio Loera, el zar de las compras y servicios, quien con sus acciones “apapachó” a ciertas empresas cercanas a los hijos del alcalde Jorge Zermeño. Veremos y diremos cómo salen de ésta.

V. DETALLE

Y de grillerío escribiendo, aunque falta bastante tiempo para las elecciones de rector en la UAdeC, ya empezaron a moverse las aguas al respecto. El equipo que patrocinaba a Francisco Osorio, ex precandidato a la silla de González Lobo, ha empezado a sondear las aguas para colocar a su líder nuevamente en el aparador, para ver, si ahora sí, se les hace mangonear... perdón, mandar en la Máxima Casa de Estudios de la entidad. La cuestión es que para promocionar a Osorio están usando los nombres de encumbrados funcionarios estatales y es ahí donde está el detalle.

VI. MOVIMIENTO

En los cafés políticos, a no pocos les llamó la atención el movimiento que se realizó desde Palacio Nacional en donde se ve involucrado Coahuila. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Gabriel García, ex coordinador de programas sociales quien fue el jefe de los 32 súper delegados, como el nuevo encargado del programa Agua Saludable para La Laguna. Para muchos, es un claro movimiento de cara a las elecciones de 2022 y 2023, en donde se renovarán las gubernaturas de Durango y Coahuila, respectivamente.

VII. VIOLENCIA

Luego de que en Coahuila no se había presentado ningún caso, el Tribunalito electoral, de Sergio Díaz, emitió su segunda sentencia por Violencia Política en Razón de Género, al concluir que Valeria López, ex candidata a la Presidencia Municipal de Matamoros postulada por Morena, fue víctima de dicha conducta por parte de Salvador Vega, Secretario del Ayuntamiento en ese municipio. Los magistrados le impusieron una multa de casi 18 mil pesos, la obligación de realizar el curso y una disculpa pública en la que diga que no lo vuelve a hacer.

VIII. IMPUGNACIÓN

Pero la cuestión es que Vega va a impugnar y mientras tanto no puede aparecer en el registro nacional que el INE tiene para tal efecto. Ya ve lo que está pasando contra el ex regidor de Múzquiz Indalecio Quintero, quien también fue sentenciado por lo mismo, impugnó y no ha aparecido en la referida plataforma. Igual y la libra, como cuando pagó una fianza para no ser encerrado tras ser descubierto con una dolariza en la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass, como ya lo habíamos comentado antes.

IX. ‘GALLOS’

Y volviendo a temas electorales, en Durango hay muchos sectores que se vieron sorprendidos por el destape de Héctor Flores, secretario general de Gobierno en aquella entidad y considerado como el “delfín” del gobernador José Rosas Aispuro. En los círculos políticos comentan que si bien Flores tiene derecho a aspirar, no tiene un perfil tan completo como para contender por la gubernatura de esa entidad. Sin embargo, aunque habría una coalición PRI-PAN-PRD, el asunto es que tampoco tienen una lista con “gallos” fuertes. Algunos consideran que Esteban Villegas Villarreal, exdiputado priista, podría ser una mejor opción. Veremos.