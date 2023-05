POLITICÓN: Arrecia la guerra sucia en la segunda parte de las campañas

I. ARRECIA GUERRA SUCIA

La segunda parte de las campañas para gobernador -y los olvidados candidatos a diputaciones locales- se tornará más intensa. Se va a elevar el calor con descalificaciones, demandas y videos de prueba de las incongruencias de algunos de los que hoy buscan una silla en el poder público. Uno de esos videos ya apareció y circula en redes sociales: es contra Ricardo Mejía porque -según el contexto de su discurso en el Congreso del estado de Guerrero, en donde fue diputado-, le ha jugado las contras a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el video tiene algo raro, porque da brincos, es decir, tiene cortes, pero a quienes lo vean les da la impresión de que se lanza contra el hoy Presidente. Lo que sí es claro que dicen es que él apoyaba a AMLO, pero no quería aliados, sino súbditos. Esa frase se escucha clarito y no está editada. Por eso nadie le cree que Ricardo sea la 4T.

II. ¿EN EL OLVIDO?

En donde traen pico de cera es en el Instituto Municipal del Transporte, de Héctor Gutiérrez Cabello. El tema de los taxistas rijosos, quienes primero irrumpieron en la Dirección de Seguridad Pública de Federico Fernández, y posteriormente golpearon a una familia en la colonia Zaragoza, es tema vetado, nadie quiere hablar de esto. Habría que revisar bien el reglamento para conocer los detalles de las sanciones a las que se expusieron los choferes y concesionarios. ¿O a poco lo van a dejar así, en el olvido?

III. ARREPENTIMIENTOS

Cuentan que ahora Gabriela de León, dedicada a las asesorías en temas electorales, anda más activa en redes sociales que cuando era presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Sus opiniones, aunque muchas son del ámbito nacional, también de vez en cuando llevan dedicatoria para el IEC, pero sobre todo para el presidente del Consejo, Rodrigo Paredes. Quizás no supera aún su salida, pero desde el momento en que fue seleccionada sabía que el veinte se acababa en algún momento. El caso es que alguien recordó que Gabriela, acostumbra a hacer publicaciones y luego se arrepiente. Así sucedió cuando era funcionaria del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), tuvo que eliminar algunos de sus comentarios porque tuvo cuestionamientos sobre el tema cuando fue nombrada presidenta del IEC. A ver si ahora no se arrepiente.

IV. INVERSIONES

En Torreón, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Román Cepeda, junto con directivos de Costco anunciaron la construcción de la tan esperada tienda. Parece extraño, pero en La Laguna en general había levantado más expectativa la llegada de este centro comercial que las múltiples empresas que han anunciado su instalación para generar empleo porque consideran a Torreón como punto clave para el desarrollo de la región. También la llegada de Costo habla de la estabilidad en materia laboral, de seguridad y una economía que va hacia adelante.

V. PILAS CON EL ARGUMENTO

En los últimos días, antes de cerrar la primera mitad de campaña, los panistas como Marcelo Torres y Memo Anaya se pusieron las pilas y lanzaron videos en apoyo a su candidato: Manolo Jiménez. Los argumentos esgrimidos son la seguridad, el crecimiento que tiene Coahuila, y desde luego la continuidad. Si la Alianza rinde frutos, entonces los panistas integrarán el gobierno de coalición, junto con los perredistas, aunque a éstos últimos se les ve muy poco en la búsqueda del voto y convencimiento de la gente. Desde ahora se puede avizorar, que los azules que no tengan intenciones de convertirse en candidatos a una diputación federal y eventualmente senadores -ahí está más difícil la cosa-, llegarán al Gabinete, legal y ampliado. Hay suspicaces que los ven incluso ocupando otros puestos en el Poder Judicial, aunque ahí habría que ver.

VI. POLVAREDA

La foto de Memo Anaya y la tía Esther Quintana Salinas con Ricardo Mejía ha levantado mucha polvareda en redes sociales. En realidad en el contexto de campañas es común encontrar fotografías de este tipo. En el pasado debate ciudadano organizado por Coparmex Laguna y Sureste, Fernando Rodríguez, más a fuerza que con ganas, invitó a Lenin Pérez para que también se tomara una fotografía con Mejía. Luego por tratar de guardar las formas y mantener el respeto, esas gráficas circulan con el contexto de conveniencia de quien las difunde. ¿O no?

VII. MILITARIZACIÓN

Cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, tenía intenciones de militarizar la frontera -la parte que le toca- con México, tanto Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores como el presidente Andrés Manuel López Obrador pusieron el grito en el cielo y hasta culparon a los gobernadores fronterizos -para ese entonces Tamaulipas tenía un gobernador panista-, pero ahora están muy callados. Ahora con el aval del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se desplegarían más de mil 500 militares en la frontera con México, principalmente por el tema de drogas. En el tiempo en que Abbott puso restricciones a su frontera, los gobernadores mexicanos hicieron lo suyo, sobre todo en lo que refiere a migración, aunque no les tocaba reforzar la vigilancia en el río Bravo. El silencio de AMLO y Ebrard deja mucho que pensar.

VIII. TIEMPOS DE VEDA

En tiempos de veda electoral no se puede hablar de muchos temas, pero eso no exime que los trabajos de los gobiernos continúen, de ahí que en el caso de Saltillo, el alcalde Chema Fraustro anda al pendiente de distintas acciones que se desarrollan en diferentes colonias y sectores, además, ayer viernes, junto con los mandos policiacos revisaron las estrategias de tránsito y vialidad, entre éstas, las acciones de la policía preventiva.