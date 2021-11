Politicón: Asesor

I. ASESOR

El que no pasará la Navidad sin chamba es Alejandro González Estrada, quien lleva un día como ex consejero del IEC, pero ya amarró una asesoría con el diputado federal Rubén Moreira, ex gobernador coahuilense y actual pastor legislativo del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Aunque siempre se le señalaron ligas con el PRI, e incluso circularon audios en los que aparentemente hablaba con conocidos personajes tricolores, González Estrada le sabe, y bien, a los temas electorales.

II. GRILLA

Pero la salida de González Estrada no podría estar exenta de la grilla comarcana. Y es que no han faltado las voces que señalan que con la conclusión de su encargo y partida, el mismo Moreira pierde bastante influencia en el IEC, pues, además, la propuesta que tenía para llegar al Consejo General no fue tomada en cuenta, y que de ahí se derivan los ataques que ha estado recibiendo Leticia Bravos Ostos, por estar presuntamente bastante cercana a personajes panistas como Memo Anaya.

III. HABLADURÍAS

Y entrando directo al tema de la llegada al IEC de la y el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y Leticia Bravo Ostos, como se esperaba, ambos se desligaron de cualquier partido político, y en el caso de Leticia, aunque la evidencia quedó plasmada, juró y perjuró que no falseó su información curricular al INE. Para que amarrara, la propia presidenta del IEC, Gabriela de León, defendió a capa y espada a los nuevos integrantes del instituto, al grado de que calificó de “habladurías” todos los señalamientos que se han hecho con índice de fuego contra sus, ahora, pares.

IV. ANÉCDOTA

Y el que ayer mismo abrió su cuenta oficial de Twitter fue Rodríguez Fuentes, quien ya se presenta como consejero electoral en @scarDanielRodr8. Sin embargo, en su primer tuitazo, el flamante funcionario del IEC también cometió su primer error, al afirmar que “El día de hoy tomé protesta como consejero @IECoahuila”. Seguramente, lo que quiso decir es que rindió protesta, pues quien se la tomó a él fue la presidenta Gabriela de León. Ahí la dejamos nomás para el anecdotario.

V. REVUELO

Sigue generando mucho ruido el que los profes de a pie se colaran para vacunarse contra el COVID-19 con la complacencia o descuido -usted decida- de la Secretaría de Bienestar. Por un lado, los profesionales del gis tienen razón en que la vacuna CanSino aún no está avalada por la OMS, y por otro, la super delegación no ha podido controlar los operativos (cuando se supone que con la CURP se sabe si está o no vacunada la persona) y mucho menos informar cuándo les aplicarán el refuerzo. El cirujano Roberto Bernal ya dijo que se buscará “revacunar” al magisterio.

VI. RETENCIONES

Que la Narro lleva ya, a ojo de buen cubero, un acumulado de 52 millones de pesos retenidos al servicio médico de la sección 38. Y es que dicen los que saben que hasta el escritorio del rector Mario Ernesto Vázquez Badillo desde hace meses han estado llegando cientos de quejas del personal docente y administrativo acerca del servicio en la Clínica del Magisterio, por lo que se ha optado por no pagar. El recurso se liberará hasta que la calidad en la atención de los asegurados mejore.

VII. COSTO

Que en Coahuila, la consulta de revocación de mandato, que se pretende efectuar en marzo, costará, bajita la mano, unos 10 millones de pesos. Se sabe que los cálculos que ha hecho la Junta Local Ejecutiva del INE, que timonea José Luis Vázquez, rondan esa cantidad, pues se tiene que invertir en el pago de los capacitadores, viáticos, funcionarios de mesa directiva de aproximadamente 3 mil 900 casillas, entre otras erogaciones. A nivel nacional, el ejercicio costará unos 3 mil millones de pesos, según ha señalado Lorenzo Córdova ya en varias ocasiones.

VIII. FRÍA

En el tema andando, entre confusión y desconfianza ha arrancado el ejercicio para ver si la gente quiere que se consulte sobre la revocación de mandato de AMLO. La cuestión es que a los ciudadanos no les cuadra y no les es lógico que los propios morenos sean quienes estén promoviendo que se le pregunte a la población si están de acuerdo o no en que la administración de su Presidente sea puesta en el banquillo del escrutinio popular. Al menos en Coahuila, la consulta arrancó fría, fría...

IX. SEGURIDAD

Si hay algún tema en el que desde todas las trincheras se debe jalar para el mismo lado, ese es el de la seguridad. Eso lo dejó claro Eduardo Olmos, luego del enfrentamiento de policías estatales contra civiles armados, y en el que un uniformado murió cumpliendo su deber, el pastor del rebaño legislativo subrayó que desde la trinchera que a cada uno toca se deben respaldar las acciones en este rubro del gobernador Miguel Riquelme. Se refirió a la labor legislativa para estipular penas más severas a las actividades delictivas de la delincuencia organizada.