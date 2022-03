POLITICÓN: AVANZA LA REGULARIZACIÓN

I. AVANZA LA REGULARIZACIÓN

A partir de este lunes empezará a avanzar más la regularización de automóviles extranjeros internados ilegalmente a México, los llamados “chocolate”. Los planes siguen en pie: que desde el 21 de marzo o antes puedan instalarse módulos de la Administración Fiscal General, de Javier Díaz, en varios puntos del estado. También, a partir de este lunes 14 de marzo se abre la plataforma del Registro Público Vehicular (Repuve) en la cual podrán empezar los trámites en línea de una parte de los requisitos para hacer mexicano a los llamados también carros “chuecos”.

II. ¿Y EL SINDICATO?

Hace más de tres años que quedó en el olvido la propuesta de crear un sindicato de las mujeres dedicadas a las labores domésticas, también conocidas como trabajadoras del hogar. En aquel tiempo muchos políticos se levantaron el cuello apoyando la propuesta: Armando Luna, Tereso Medina, legisladores, alcaldes, en fin, hubo de todo. Ayer que el líder de la CTM tuvo un evento con mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer asistió la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, y todo fue celebración, no conmemoración. Pronto se olvidan las promesas.

III. INCENDIOS FORESTALES

La amenaza de incendios forestales es real en la Sierra de Arteaga y en Zapalinamé en Saltillo -en ambos lugares ya se presentó el fuego-, seguramente por eso y porque sabe que será un año difícil, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, inició el programa de prevención. Lo que llama la atención es que no hubo gente de la Comisión Nacional Forestal, aunque sí asistió Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente. Algunos quieren interpretar la prisa de Durán en cuanto a la prevención con un motivo real de peligro, otros, lo ven como una forma de adelantarse para llevarse reflectores.

IV. LOS CUESTIONAN

En Torreón han empezado a cuestionar la eficacia de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez. Primero se presentó una amenaza de tiroteo en una preparatoria Cetis, luego el tema pasó a una universidad, y ya casi como broma se fue propagando en otras instituciones educativas. Sin embargo, los padres de familia se preguntan cómo es que alguien puede realizar una maldad de manera tan impune y sin castigo, cuando se supone que hay herramientas tecnológicas para dar con los culpables.

V. DEJARSE DE PRETEXTOS

Bien dice el refrán que “pretextos quiere la muerte para cargar con el difunto”. En un mensaje de los que acostumbra, duro y a la cabeza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lagunero Marcelo Torres cierra diciendo: “déjese de pretextos y cúmplale a los millones de mexicanos que creyeron en su palabra”. Marcelo, por cierto ahora ocupado en la elección de Durango en encomienda que le dio Marko Cortés, hace un recuento de las excusas del Presidente ante los problemas del país, siempre culpando a sus antecesores.

VI. RESPONSABLES

La Diócesis de Saltillo, del obispo Hilario González, anunció que hará cambios responsables para Semana Santa y Semana de Pascua. Para empezar sigue el uso de cubrebocas, la sana distancia, así como utilización de gel antibacterial y toma de temperatura, incluyendo también la desinfección de los templos. Lo único que cambia es el aumento del aforo hasta el 75 por ciento de la capacidad, pero con un máximo de 350 personas, al menos que sea al aire libre podrá aumentarse el número de asistentes a misas. En las procesiones también se mantiene el uso de cubrebocas al aire libre.

VII. HAY QUEJAS

Nadie se explica cómo no se han dado cuenta del cuestionable trabajo de José Ángel Herrera al frente de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Los colectivos tienen quejas constantemente, no sólo por la falta de tacto para tratar el tema de personas ausentes, sino también porque parece no importar el tiempo, lo cual para un familiar de alguien no localizado es muy valioso. Pero las quejas más recurrentes contra Herrera y su gente son su trato hacia personas que sufren la desaparición de un familiar en la actualidad. Prejuzgan e insinúan. Bastaría que se quedaran callados e hicieran su trabajo.

VIII.SUBSIDIOS Y EXCEDENTES

Dicen los que creen saber de economía y defienden a AMLO a capa y espada que nos ha salvado de más gasolinazos que eran inminentes por la guerra en Ucrania. Es cierto que la gasolina no ha aumentado de manera desmedida, pero sí se ha incrementado. No obstante, la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, no va a resistir mucho subsidiando el IEPS para que no aumente. También dicen que habrá excedentes por la venta de petróleo, pero servirán para pagar el subsidio. Sin embargo, sí se avizoran perdedores: las entidades verán disminuidos sus ingresos.