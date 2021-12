POLITICÓN: BUENAS CUENTAS

I. BUENAS CUENTAS

El gobernador Miguel Riquelme, en su Cuarto Informe frente a legisladores locales, rindió buenas cuentas no obstante a lo adverso del año: la pandemia de COVID-19, los recortes presupuestales, y los repetitivos intentos de los delincuentes por incursionar en Coahuila. Por eso, y tiene razón, las prioridades siguen siendo la salud, la seguridad y la reactivación económica. Enfocarse en estas prioridades dieron resultados, porque Coahuila ha impuesto una marca en atracción de inversiones, recuperó su empleo perdido en la pandemia y Riquelme se ha comprometido a transformar el sistema de salud, porque la pandemia de COVID-19 no se ha ido.

II. GRANDES OBRAS 2022

Quizás el gobernador Miguel Riquelme dejará para otra ocasión el gran anuncio de las obras del 2022, año clave para catapultar a la entidad como destino más atractivo de inversiones. Lo dijo pero sin dar detalles, en el 2022 habrá grandes obras de infraestructura. Por lo que se sabe están en proyecto varios libramientos por toda la entidad y otras vialidades importantes en la región Sureste, las cuales se harían a través del esquema de Asociación Pública Privada (APP).

III. YA SON MUCHOS

Lo del “hackeo” del teléfono celular a Armando Guadiana pudo tratarse de un caso fortuito o bien algo totalmente dirigido. Sin embargo, el senador por Coahuila recuperó su línea dos horas y media después. Hay antecedentes de otros políticos y empresarios, incluso funcionarios públicos de alto nivel en los tres órdenes de gobierno, que les ha tocado que pierden el control de su línea y de repente aparecen mensajes, aparentemente enviados por ellos a otras personas, sin que esto sea una realidad. Lo anterior demuestra una alta vulnerabilidad de las telecomunicaciones, y también de gente muy abusada que ya son expertos en la extorsión y el fraude.

IV. PARTIDOS ALIADOS

Tres dirigentes de partidos políticos estuvieron en el Cuarto Informe: obviamente Rodrigo Fuentes, presidente del PRI en Coahuila, Mary Telma Guajardo, mandamás en el PRD, y Alfonso Danao de la Peña, quien encabeza la coordinación de Movimiento Ciudadano. No es casualidad. Aunque a nivel nacional el PAN mantiene la alianza con el PRI, estos partidos no pueden verse todavía con objetivos comunes acá, incluso el que ya se va, es decir, Chuy de León, lanzó los últimos dardos de su gestión.

V. MUCHA CAUTELA

Blas Flores, secretario de Finanzas, mencionó en varias ocasiones la palabra cautela en la entrega del Paquete Económico 2022 al presidente del Congreso, Eduardo Olmos. Y es cierto, hay que tomar con reserva, o cautela, como dijo Blas, los números que se presentaron. Ya expertos en economía han dicho que el Presupuesto Federal está demasiado condicionado al crecimiento de México, que además tiene la vara muy alta y las probabilidades de alcanzar la recaudación meta, son escasas. Todo se traduce en que habría menos dinero para repartir y los entidades y municipios, como ha sucedido durante los últimos tres años, se quedaron chiflando en la loma. El presupuesto de la entidad apenas crece un 8 por ciento.

VI. MANO EXTENDIDA

La posición crítica de los legisladores locales de oposición es natural en todo Informe, pero quien realmente llamó la atención por su mesura fue Tania Flores. La udecista le dijo a Miguel Riquelme en su intervención para fijar postura que contara con ella. Tania dejará el Congreso Estatal porque el 1 de enero de 2022 se convierte en alcaldesa de Múzquiz, uno de los municipios claves para equilibrar las inversiones en todo el territorio.

VII. APRENDER A VIVIR

En cualquier rincón del planeta no se habla de otra cosa que no sea la nueva variante de COVID-19 llamada Ómicron. En Coahuila, por lo pronto, el secretario de Salud, Roberto Bernal, no ha confirmado casos positivos detectados de esta variante del virus. El debate está centrándose en si es más peligrosa que la variante Delta, si respeta la inmunidad de las vacunas, y si es más transmisible que las otras variantes. Sin embargo, Coahuila y el mundo tienen la fórmula: mayor prevención, aplicación de las vacunas existentes y mantener las actividades económicas con la sana distancia y los protocolos sanitarios. Los epidemiólogos han recalcado que el mundo debe aprender a vivir con este virus, y para allá vamos.

VIII. TIENEN SUFICIENTE

Si Javier Villarreal y Sergio Fuentes, ex funcionarios del SATEC, castigados 10 años para ejercer cargos públicos terminaron ayer su período de inhabilitación, ¿usted cree que exista alguna administración que los contrate en algún lugar del país después de su antecedente tan negro en el manejo del dinero de los coahuilenses? Quizás sí, quizás no. Pero ni lo necesitan, porque tienen suficiente para pasarla bien el resto de sus días.

IX. ENFOQUES

En eso de los informes hay diferentes enfoques y ópticas. Aquí en Coahuila se realizó un evento apegado al protocolo y la Constitución, pero austero a todas luces y sin arriesgar a nadie en cuanto a contagios de COVID-19. Pero veremos que pasa hoy con Andrés Manuel López Obrador, quien está citando para hoy a todos en el Zócalo de la Ciudad de México, para dar otro de los muchos informes que presenta. No se trata de una crítica para evitar que la gente acuda o deje de demostrarle su confianza al Presidente -quienes sí la tienen-, sino de evitar el fomento de las malas prácticas, justo cuando el país empieza a estabilizarse en contagios y reactivación económica.