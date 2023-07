POLITICÓN: Buscan PAN y PRD claridad

I. BURLAS Y PANTALONES

Harto de las burlas, el diputado federal Javier Borrego ha aclarado por qué se le cayeron los pantalones en un evento público en La Laguna. Cuenta que tuvo una operación de columna y eso lo obligó a aflojarse el pantalón, pero no contaba con que le jugara una mala pasada y se fuera hasta los tobillos cuando estaba frente al público, precisamente en un acto de Morena. Borrego dice estar cansado de las burlas y los memes que le hicieron los laguneros, tan es así que tomó como bandera regular el bullying. Cuenta que hasta sus compañeros de la Cámara de Diputados le echaron leña al fuego, porque le regalaron unos tirantes.

II. CABALGANTES

En el mes de agosto se reactivan las cabalgatas. Y aunque parece algo intrascendente para la política, la realidad es que no. Estarán muy a tiempo para que quienes buscan ahora alcaldías, diputados federales y senadurías, empiecen a ‘placearse’. Una de las cabalgatas programadas es la tradicional de Santo Domingo en Ramos Arizpe de Chema Morales. Que se alisten también los aspirantes a suceder al actual alcalde.

III. DESESPERACIÓN

Entre algunos azules, y uno que otro amarillo, ha aumentado la desesperación. Primero porque tras la salida de Rodrigo Fuentes del PRI, no han encontrado señales de acercamiento -al menos pública- de parte de la nueva dirigencia encabezada por Carlos Robles. Tampoco está definido para cuándo se iniciará la entrega recepción, y si ambos partidos participarán en tal acto. Quieren claridad sobre lo que viene, sobre todo porque si Elisa Maldonado y Telma Guajardo tienen información, no la han compartido. Además, aunque a nivel nacional los partidos siguen aliados, por acá en Coahuila parece que todos andan de vacaciones y lo verán luego.

IV. SIN MÉRITOS

No ha pasado desapercibido que Armando Guadiana primero le dio la espalda a Ricardo Monreal en su visita a La Laguna. Pero ahora hace ruido que haya dicho quién puede ser el bueno para Ramos Arizpe. Se trata de Gerardo Covarrubias, a quien le ven como único mérito haberle cobrado barato al senador por promoverlo en redes sociales. Por lo demás, ni siquiera tiene arraigo en aquella ciudad. Pero así es en Morena.

V. TAN MALO EL PINTO

En cuestión de la delegación del gobierno federal se puede concluir que tan malo el pinto como el colorado. Cuando estaba Reyes Flores al frente de la coordinación de delegados federales no se informaba nada. De vez en cuando salía en video a aclarar algunos asuntos, pero hasta ahí. Ahora, Claudia Garza del Toro se mantiene callada. La muerte de dos mineros en Sabinas es un asunto del gobierno federal, y sin embargo, no salió a decir “esta boca es mía” ante la ausencia de un titular en la oficina de Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La 4T le apuesta que no se haga ruido y le afecte a sus “corcholatas”, pero todos en la Región Carbonífera saben del descuido de las autoridades.

VI. VA MUJER

En Morena de Diego del Bosque está claro que las candidaturas a la senaduría en Coahuila serán de mujeres, por eso no paran Lizbeth Ogazón, Claudia Garza, Eva Galaz y Tania Flores, entre otras. El único inconforme con el tema es Antonio Attolini, a quien le sucede lo mismo que a Luis Fernando Salazar: siempre se queda en la orilla. Por el PT y PVEM nadie se preocupa, porque dicen que apoyarán ciegamente a los morenos esta vez.

VII. ES REFERENTE

Que la Fiesta Internacional de las Artes (FINA) se ha convertido en un referente del noreste, y esto se debe a que desde meses atrás el alcalde José María Fraustro puso atención en la cartelera, y la organización. No fue una fiesta dirigida a algún grupo, sector social o para unos cuantos, ha llegado lo mismo a eventos masivos como a comunidades rurales, porque así debe promoverse la cultura. Desde el acierto de grandes eventos en el cruce del bulevar Carranza y avenida Universidad, hasta exposiciones y obras de teatro, han convertido a la FINA de Saltillo en el evento para todos los gustos, y una celebración para el cumpleaños de la ciudad.

VIII. SIN CHISTAR

El que se ha visto muy cauto, por no decir otra cosa, es el rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas. Reconoce que la universidad ni para atrás ni para adelante en obra, nuevos proyectos y más alumnado, porque el presupuesto no les alcanza. Pero no quiere meterse en camisa de once varas y dice que como quiera se ajustarán el cinturón y seguirán adelante. ¿Le habrán advertido que no ande de gritón como otras universidades públicas que reclaman a la 4T por el escaso dinero que les envían?

IX. SE ADELANTARON

Parece que se le adelantaron al INE de Guadalupe Taddei. Acá en Coahuila aparecieron “sellos de clausura” de la organización Poder Ciudadano Mx x Mx en las bardas de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, principalmente. El INE apenas anunció que realizará una revisión de los espectaculares y bardas que fueron colocados por simpatizantes -eso dicen- de Claudia y de Adán por todo el país. En las últimas dos semanas, una brigada de personas originarias de la Ciudad de México se dedicó a pintar y contratar el servicio para abarcar el mayor número de bardas a favor de Claudia. Si así está Coahuila, que representa un escaso porcentaje de votantes a nivel nacional para Morena, imagínese cómo estarán otras entidades en donde sí gobierna este partido.