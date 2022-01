I. CAMBIO I

En donde es un hecho que habrá cambios es en la Secretaría de Economía del Estado. Jaime Guerra estará dejando su cargo para que en su lugar entre Claudio Bres, ex alcalde de Piedras Negras. Para muchos, la integración de Bres al gabinete estatal es un duro golpe para Morena y sus aliados. Bres dejó buenas cuentas en su administración, siendo considerado como uno de los activos más importantes del partido guinda en la frontera norte, pese a que hubo algunos morenistas que no lo valoraron e inclusive no lo apoyaron en las últimas elecciones. Con esto, los priistas reforzarían la posición que tienen en Piedras Negras de cara a las elecciones de 2023.

II. CAMBIO II

Por su parte, si bien Jaime Guerra dejaría la Secretaría de Economía del Estado, aunque eso no quiere decir que quede fuera de la administración estatal. El ex líder de Canacintra se perfila para tomar la titularidad en otro puesto importante del gabinete. Así, el gobernador Miguel Riquelme mueve sus piezas en este quinto año de gobierno.

III. CONGRUENCIA

En la Canacintra Coahuila Sureste, Antonio Domínguez y su gente siguen a la espera de la decisión de la cámara a nivel nacional y de la Secretaría de Economía respecto a su impugnación de la elección del pasado 4 de enero, en la que, como es bien sabido, Eduardo “Guayo” Garza triunfó con un ajustado margen para dirigir el gremio a nivel local. Sin embargo, ahora Tony pide congruencia a la dirigencia nacional, quien ha impugnado el proceso que llevó a cabo la Concamin y en el que también los industriales salieron bastante raspados y con heridas que sanar.

IV. legalidad

Tony sigue en su postura de que espera que la legalidad se imponga en el proceso de renovación de la mesa directiva de la Canacintra Saltillo y que no se vayan a consentir prácticas de las cuales la misma cámara se está quejando a nivel nacional, aludiendo a lo ocurrido en la renovación del liderazgo en Concamin a finales del año pasado, y que, como decimos, se está impugnando. “Aquí se requiere congruencia ante todo”, sostiene Domínguez, como equiparando lo que pasó en ambos procesos.

V. PEOR

Y de temas de ipecos escribiendo, resulta que la Confederación Patronal de la República Mexicana, de José Medina-Mora, sostuvo que en Coahuila, poquitito más del 11 por ciento de los empresarios se dijo haber sido víctima de algún delito, principalmente extorsión y robo de mercancía, ya sea materia prima o producto terminado. Si algo sirve de consuelo, a nivel nacional, el porcentaje sobre el mismo factor fue del 50 por ciento, o séase, 5 de cada 10 empresarios en el País sufrieron de esas conductas en su contra. Ahí el dato para las autoridades policiales locales.

VI. CEREBRO

Muy sensible inició el 2022 Claudia Garza del Toro, para más señas delegada federal de los programas del Bienestar. La funcionaria se anda doliendo, y mucho, que sus adversarios políticos -que por cierto están dentro de su mismo partido-, se empeñen en denostar su trabajo. Y es que para ella todo es politiquería barata y, que lo más lamentable, es que las críticas van contra sus acciones en salud. Y para sus contrapartes, la funcionaria les dijo que tienen un cerebrito pequeñito.

VII. AVIADORES

Y mientras en Torreón el alcalde Román Alberto Cepeda anda buscando- dice que no es cacería- aviadores en todos los resquicios de la nómina, en Múzquiz se supo que la alcaldesa Tania Flores encontró ¡700 empleados que cobraban sin trabajar! Es decir, había más “aviadores” que trabajadores que sí desempeñaban alguna función. Con tal cantidad de burócratas que hacían como que trabajaban, se generaba una erogación de más de 3 millones de pesos en sueldos al mes. ¿Investigará y, en su caso, denunciará a la ex alcaldesa Luisa Alejandra Santos?

VIII. LUTO

El empresariado en La Laguna se encuentra de luto, luego de que ayer falleciera Jesús Raúl Villarreal González, conocido como “El Chamuco”. El empresario dedicado al sector inmobiliario y agropecuario, es recordado por su paso en el mundo de los negocios, en donde llegó a ser presidente de Grupo Lala. Además, incursionó en la política, al ser candidato al Senado en el año 2000, yendo en fórmula con Alejandro Gutiérrez. Anoche, varios priistas y empresarios lamentaron su deceso.

IX. PRUEBAS

De acuerdo con el Gobierno del Estado y por disposición de la Secretaría de Salud, ya no se realizarán pruebas para identificar las variantes del coronavirus. Sin embargo, se continuarán realizando pruebas de secuenciación aleatorias al 10 por ciento de los sospechosos, mismas que están indicadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) del Gobierno Federal. La medida informada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene bastante lógica, pues para los tratamientos no es muy relevante saber cuál mutación es la causante.