I. CENA I

A principios de septiembre de 2021, el ex gobernador Jorge Torres López fue liberado por las autoridades estadounidenses, después de ser detenido en un centro turístico en febrero de 2019 por conspiración para lavado de dinero. Viene esto a colación porque todo indica que el también ex Secretario de Finanzas y ex alcalde de Saltillo ha empezado a retomar poco a poco su ritmo de vida. Aseguran ...