POLITICÓN: ¿CITY MANAGER?

I. ¿CITY MANAGER?

Que el puesto de José Antonio Lazcano, todavía presidente de la Canacintra Región Sureste, en la administración de Chema Fraustro Siller está muy bien guardado porque será una sorpresa cuando se convierta en realidad. Los empresarios del círculo cercano de Lazcano Ponce dicen que llegaría al Ayuntamiento como City Manager o bien una figura similar a Gerente de la Ciudad. El puesto es administrativo y de mucho apoyo en el funcionamiento y operación para el alcalde en turno. Chema tiene la experiencia de cargos estatales y federales, además de ser líder en una legislatura, de tal manera que los empresarios confían en él.

II. REUNIÓN DE CONSEJO

El tema del City Manager y la llegada de Lazcano al puesto surgió durante una reunión de los empresarios de la región Sureste, en un punto por el rumbo de Los Silleres. Más de 20 miembros estuvieron en una reunión de Consejo, en la cual también se hicieron presentes Juan Carlos López Villarreal y Luis Arizpe Jiménez, dos de los empresarios más reconocidos por estas tierras. Dicen que fue el final de la junta/cena en que se desbordó el entusiasmo por la llegada de Lazcano al equipo de Chema.

III. SIN PLAN B

Bien dicen que la tecnología y en general demasiadas cosas de la era digital no tienen palabra de honor. Ayer la Clínica 89 del Seguro Social tuvo que dar un servicio parcial por un intermitente sistema. Lo mismo hubo largas filas en la farmacia que en otro tipo de trámites. En este caso lo que quedó en evidencia es que la delegación a cargo de Leopoldo Santillán no tiene un plan B para cuando la tecnología no haga la función humana de manera más ágil y ordenada. Muchas personas tuvieron que dejar trámites y servicios para otros días porque el sistema se puso sus moños y ni para atrás ni para adelante.

IV. SERVICIOS Y VACUNAS

Los de Antorcha Campesina fueron a hacer borlote a la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal. Lo hicieron al estilo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de José Luis López. Hicieron varias peticiones para su gente, sobre todo en atención y vacunas. Se les atendió y se fueron. La Antorcha no representa una amenaza en cuestión de manifestaciones, siempre han estado de lado del PRI como organización popular.

V. PIPA DE LA PAZ

¿Cómo andará la cosa en Morena Coahuila, de Diego del Bosque, que algunos “miembros distinguidos”, que incluso fueron candidatos en la pasada elección, se están acercando a fumar la pipa de la paz con los alcaldes electos y otras autoridades del bando tricolor? Ex candidatos a alcaldes saben que en el Cabildo del cual formarán parte a partir del 2022 no tendrán fuerza y pueden salir muy raspados si se ponen a las patadas. Lo cierto es que Diego no avala esos acercamientos de morenos con tricolores porque tiene miedo que no sean una verdadera oposición, o lo peor, que los convenzan de regresar al redil. Nomás le adelantamos que Morena no significa una oposición real.

VI. CONVALECE

El que estará varios días fuera de circulación es el obispo de Saltillo, Hilario González García. Fue operado de la rodilla izquierda en un hospital de Monterrey, en donde convalece hasta el jueves, y de ahí empezará la rehabilitación. De cualquier modo por obispos no paramos, porque en Saltillo, además del titular en funciones, hay dos eméritos: Raúl Vera y Francisco Villalobos.

VII. GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Aunque los alcaldes electos de Múzquiz, Ciudad Acuña y Madero no quieran entrar al esquema de Mando Único en materia de seguridad, el Gobierno Estatal no va a desproteger a la población, de acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme. Lo que se hará es poner a los elementos de Seguridad Pública Estatal muy cerca de las zonas urbanas de esos municipios, para que en caso de ser necesario, tener una pronta reacción. El Mando Único es en realidad una figura de coordinación, y en ese sentido, no hay intromisión de un gobierno a otro, por eso el Gobernador se dijo desconcertado por la decisión de los ediles electos.

VIII. NUEVA CLÍNICA

Coincidió que a nivel nacional Zoé Robledo, director del IMSS, presumió ante el presidente López Obrador el crecimiento y organización del Seguro Social, con la aprobación en el Congreso Local, de Lalo Olmos, para que el municipio de Matamoros done un predio para construir una clínica del IMSS Bienestar. Detrás de esa aprobación estuvo el diputado Raúl Onofre, lagunero y conocedor de ese distrito.

IX. LOS OTROS DATOS

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, ya se parece al Presidente de México, siempre tiene otros datos, y también, siempre equivocados. Resulta que el Consejo Cívico de las Instituciones, de Marco Zamarripa, analizó las finanzas del Simas Torreón y encontró que del 2017 al 2021 su deuda aumentó un 80 por ciento y que para salirle al toro requiere del 33 por ciento de sus ingresos, es decir, heredará un sistema comprometido financieramente hablando. Pero los datos si bien son concretos y confiables porque los hicieron expertos del CIC Laguna, la Auditoría Superior ha anticipado el desastre que dejará Zermeño en las arcas, tanto del Simas como del Ayuntamiento.